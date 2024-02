Nie je pravda, že Pellegrini bude servilný prezident. Matovič je troublemaker, ktorý žije z konfliktov, hovorí politológ Štefančík (rozhovor)

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 bude v poradí šiesta priama voľba prezidenta. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca. Záujem uchádzať sa o post hlavy štátu malo pôvodne jedenásť kandidátov, po neprijatí kandidatúry Róberta Šveca ich však zostalo len desať.

Podľa prieskumov budú favoritmi tohtoročných prezidentských volieb Peter Pellegrini a Ivan Korčok, či však prezidentský súboj neukrýva aj ďalšie možné prekvapenia sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka.

Matovičovi ide kandidatúrou o pozornosť

O prezidentský palác má záujem zabojovať aj bývalý premiér a šéf hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igor Matovič. Svojou kandidatúrou podľa vlastných slov chce prispieť k hľadaniu pravdy.

„Tak ako my žijeme zo vzduchu, z kyslíka, tak Igor Matovič žije – minimálne v politickom živote – z konfliktu. On tam nejde hľadať pravdu, on sa ide ukazovať,“ okomentoval politológ Štefančík slová Matoviča o dôvode svojej kandidatúry.

Odborník v tejto súvislosti pripomenul aj známy výrok bývalého predsedu Mostu-Híd Bélu Bugára, ktorý toho času povedal, že keď Matovič zbadá priemyselnú kameru, hneď jej dáva rozhovory.

„Igor Matovič bol od parlamentných volieb úplne v ústraní. OĽaNO malo nulový koaličný potenciál a nepočítalo sa s nimi ani do jednej ani do druhej alternatívy budúcej vlády. Zrejme stratil tú šťavu, ktorú potreboval na svoj život, a síce mediálnu pozornosť, a takýmto spôsobom sa chce opäť objaviť v centre pozornosti a vo svetle reflektorov,“ vysvetľoval Štefančík.

Hodnotenie a šance všetkých desiatich prezidentských kandidátov od politológa Štefančíka si pozrite vo videorozhovore: