Čaputová nevidí dôvod ponáhľať sa pri rozhodnutí o menovaní šéfa SIS, postup týkajúci sa novely Trestného zákona oznámi v piatok

Rozhodnutie vládneho kabinetu vybrať na post šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara je pre prezidentku Zuzanu Čaputovú nová informácia. Uviedla to vo svojom vyjadrení pre médiá po otvorení zrekonštruovaného oddelenia Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH.

Dodala, že o Gašparovej nominácii s ňou nik vopred nehovoril. Poznamenala tiež, že zaznamenala i odkaz zo strany predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), že „ak je to pre mňa ťažké bremeno, tak ho zo mňa snímu“.

Nevidí dôvod ponáhľať sa

Prezidentka tomu rozumie tak, že by hlave štátu odobrali kompetenciu menovať šéfa SIS.

„Chcem iba konštatovať, že asi to bolo veľké bremeno aj pre samotnú vládu, keďže si dala takmer štyri mesiace na to, kým mi navrhli nejakého kandidáta. Asi to súvisí s tým, že SIS je v dobrých rukách, je v profesionálnych rukách, čo mimochodom, konštatoval aj premiér Fico,“ povedala Čaputová a dodala, že nevidí dôvod ponáhľať sa pri takom dôležitom a zodpovednom rozhodnutí, za aké považuje výber šéfa SIS.

„Mám na to čas, oni si ho dopriali takmer štyri mesiace,“ zdôraznila s tým, že nevidí dôvod teraz zo dňa na deň reagovať či ponáhľať sa s tým.

„Všetko je možné,“ odpovedala na otázku, či je možné, že to bude trvať i mesiace.

Nominácia ju prekvapila

Prezidentka sa tiež vyjadrila, že nominácia Pavla Gašpara ju prekvapila.

„Pokiaľ ide o osobu pána Gašpara, jedna vec sú moje osobné názory, úplne iná vec je výkon menovacích právomocí, a to je vec zvažovania úplne iných kritérií. Preto sa s tým musím oboznámiť, a aj preto ten čas je na mieste.“ uviedla. Splnenie zákonných i ďalších náležitostí je podľa Čaputovej vecou podrobnejšej analýzy, podotkla, že táto nominácia je známa len krátko. Zdôraznila, že najprv bude posudzovať zákonné náležitosti.

„Potom sú to náležitosti pre každom menovacom akte a kroku, ktorý robím. Sú tu nejaké predpoklady, ktoré sú mi vodítkom aj z judikatúry ústavného súdu. Či sú tu nejaké iné závažné nedostatky, alebo predpoklady, ktoré nie sú naplnené v súvislosti s danou osobou a postom,“ vysvetlila hlava štátu, zdôraznila však, že ide o kritérium, ktoré uplatňuje pri všetkých menovaniach.

Na margo naznačenej možnosti odobratia kompetencie menovať šéfa SIS Čaputová uviedla, že ona daný odkaz pochopila týmto spôsobom a skonštatovala, že na to stačí zmena zákona, na ktorú vládna koalícia má parlamentnú väčšinu.

„Moje presvedčenie je také, že by to bolo v kolízii s ústavou, pretože v zmysle našej ústavy, hlava štátu má výlučné menovacie právomoci, pokiaľ ide o vyšších štátnych úradníkov,“ vraví prezidentka.

Vyjadrila sa aj k novele Trestného zákona

Hlava štátu tiež potvrdila, že včera (14. februára) jej bola doručené novela Trestného zákona, podotkla, že sa tak stalo po šiestich dňoch od schválenia v Národnej rade SR (parlament predmetnú novelu schválil minulý štvrtok, teda 8. februára – pozn. SITA). Svoje stanovisko k danej záležitosti plánuje Čaputová oznámiť zajtra, teda v piatok 16. februára, kedy oznámi i podrobnosti.

V súvislosti s medializovaným listom premiéra Roberta Fica povedala: „Z toho listu vyplýva, že v podstate mi hovorí o tom, že by som mohla vetovať ten zákon, ale iba v jednej časti, ktorá sa týka násilných trestných činov, a to iba spôsobom, ktorý mi v tom liste navrhol. V istom zmysle je to ako keby ultimátum a zúženie priestoru na to, akým rozsahom veta by sa boli ochotní vôbec zaoberať.“

Prezidentka opakovane uviedla, že nebude predbiehať a svoje stanovisko i zdôvodnenie zhrnie v rámci piatkového vyjadrenia.