Politológ: Odchádzajúci členovia Matovičovho hnutia len pomenovali to, čo už roky pozorujeme

Odchádzajúci členovia hnutia Slovenska len pomenovali to, čo už roky pozorujeme. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Michal Cirner. „Nie je to tak, že Igor Matovič sa včera zmenil. Spôsobom, akým vystupuje a ako vedie hnutie, tu je už od začiatku, odkedy sa v roku 2012 dostali prvýkrát ako OĽaNO do parlamentu,“ skonštatoval.

To, že v hnutí nie je vnútorná demokracia, pretože o všetkom rozhoduje Igor Matovič, nie je podľa Cirnera nová informácia. Politológovia aj médiá poukazovali už mnohokrát na to, že OĽaNO nemalo napríklad dostatočný počet členov či štandardné politické snemy.

Odchádzajúci nie sú „prvá liga“

Zo strany odchádza napríklad bývalá jednotka kandidátky OĽaNO Mária Šofranko, exposlanci Peter Kremský, Peter Liba, Vojtech Tóth, Ján Marosz, bývalá generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva financií Veronika Gmiterko a ďalší.

Svoj odchod zdôvodnili nelogickými a mätúcimi krokmi vedenia a tiež absenciou demokracie v strane. Podľa politológa to nie je „prvá liga“ a ich odchod hnutiu neuškodí.

„Sú to druhoradí členovia hnutia. Mária Šofranko síce bola líderkou kandidátky, ale bola nevýraznou poslankyňou, nepísalo sa o nej veľa, nepredkladala nejaké zásadné návrhy, nebola často pozývaná do diskusií – a tak je to aj s ostatnými, ktorí odchádzajú. Preto si myslím, že to pre hnutie nie je žiadny zásadný zlom a ani to neohrozí jeho preferencie,“ zhodnotil.

Očistenie svojho mena

Podľa politológa si títo politici chcú očistiť svoje meno od minulosti, keďže vlády v rokoch 2020 – 2023 sú často kritizované ako chaotické a plné vnútorných rozbrojov.

„Bývalí členovia OĽaNO sa chcú očistiť od toho, čoho boli súčasťou, pretože boli poslancami Národnej rady SR alebo boli vo vysokých štátnych funkciách. Buď je za tým hľadanie vlastnej politickej budúcnosti alebo aspoň pokus, aby nebola na nich nálepka, že oni boli tými, ktorí kryli Igorovi Matovičovi chrbát,“ myslí si Cirner.

Podotkol, že pokiaľ boli na politickom výslní a profitovali z hnutia, prižmurovali oči nad neduhmi, ktoré teraz popísali.

Politická izolácia „matovičovcov“

Cirner vníma ako bežnú vec, že politici, ktorí nejakým spôsobom prepadnú alebo sa dostanú z vlády do opozície, svoju politickú stranu opustia.

„Ľudia idú do politiky pre ambície – aby niečo zmenili alebo aby niečo dosiahli, mali nejaké renomé. Ak ich potreby nie sú saturované, veľakrát sa stáva, že opúšťajú stranu, kde ich politická budúcnosť nie je taká, ako by očakávali,“ hovorí.

Hnutie Slovensko sa dostalo do politickej izolácie, čo napokon vyčítajú Igorovi Matovičovi aj odchádzajúci členovia. Cirner pripomína, že to nie je prvý odchod ľudí z OĽaNO, pretože Matovičove hnutie už predtým opustili ľudia okolo Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa, ktorí si založili vlastnú stranu Demokrati.

„Deje sa to aj v iných politických stranách. Nakoniec, máme tu dve sociálno-demokratické strany, pretože Peter Pellegrini odišiel od Roberta Fica, ktorého kritizoval pre rôzne škandály v minulosti,“ doplnil politológ.