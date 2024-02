Pellegrini by vyhral prvé kolo prezidentských volieb a Harabin by s veľkým odstupom skončil ako tretí

Keby sa prvé kolo prezidentských volieb konalo najbližší víkend, prezidentom by sa stal Peter Pellegrini s 39 percentami hlasov.

Za ním by nasledoval Ivan Korčok, ktorý by získal 37,2 percenta hlasov. Na treťom mieste by skončil s veľkým odstupom Štefan Harabin s 8,1 percenta. Igor Matovič by získal 4,8 percenta voličských hlasov, Ján Kubiš tri percentá, Krisztián Forró 2,4 percenta, Andrej Danko 2,1 percenta, Patrik Dubovský 1,9 percenta, Marián Kotleba 0,9 percenta a Milan Náhlik 0,6 percenta hlasov.

Voliť by išlo viac ako 80 percent ľudí

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 12. februára na vzorke tisíc respondentov starších ako 18 rokov.

Prieskum tiež ukázal, že v rámci prvého kola volieb by 81,8 percenta respondentov išlo voliť, 10,2 percenta opýtaných nevie, či by išlo k voľbám a 6,5 percenta respondentov deklarovalo, že by voliť nešlo.

Pellegrini vs. Korčok

Keby sa teda prezidentské voľby konali najbližší víkend, v druhom kole volieb by sa stretli Pellegrini s Korčokom. Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, v druhom kole by išlo voliť 85,1 percenta opýtaných, 7,5 percenta respondentov uviedlo, že by voliť nešlo a 5,7 percenta nevie.

Z toho 53,7 percenta respondentov by volilo Pellegriniho. Častejšie išlo o ľudí nad 50 rokov, s nižším vzdelaním a ľudí z Trenčianskeho, Prešovského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

Korčoka by volilo 46,3 percenta opýtaných, pričom ide najmä o ľudí do 50 rokov, s vysokoškolským vzdelaním a o ľudí z Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Košického kraja.