Ostreľovanie si v Rusmi okupovanom ukrajinskom meste vyžiadalo tri obete

Útok prišiel deň pred ďalším kolom rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou o ukončení takmer štvorročnej vojny.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajinské ostreľovanie mesta na juhu krajiny, ktoré kontrolujú ruské okupačné sily, si v utorok vyžiadalo tri obete na životoch. Uviedli to miestne proruské úrady len deň pred plánovaným ďalším kolom rokovaní medzi zástupcami Kyjeva a Moskvy.

Podľa okupačnej správy zasiahol útok mesto Nova Kachovka na rieke Dneper, ktoré leží na frontovej línii v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Poškodená mala byť budova miestnej správy aj predajňa ovocia.

Traja mŕtvi

„Sú tam mŕtvi: traja ľudia vrátane zamestnanca administratívy,“ uviedol Rusmi dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimir Saldo. Tvrdil, že mesto zasiahla ukrajinská delostrelecká paľba v skorých ranných hodinách. Zverejnené fotografie ukazovali budovu s rozbitými oknami a poškodené autá zaparkované pred ňou.

Deň pred rokovaniami

Nova Kachovka padla do rúk ruských síl hneď na začiatku invázie v roku 2022. Pred vojnou mala približne 60-tisíc obyvateľov. Ruská ofenzíva proti Ukrajine trvá takmer štyri roky a ďalšie kolo rokovaní o ukončení konfliktu sa má začať v stredu v Abú Zabí.

