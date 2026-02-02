Ukrajinci sú čoraz skeptickejší, že sa vojna rýchlo skončí, ale sú odhodlaní pokračovať v boji za nezávislosť

Približne 43 percent Ukrajincov neverí, že sa vojna skončí ešte tento rok, čo je o 14 percentuálnych bodov viac ako v decembri. Vyplýva to z prieskumu Kyjivského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), ktorého výsledky zverejnil v pondelok. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Prieskum, ktorý sa uskutočnili od 23. do 29. januára, tiež ukázal, že 65 percent respondentov je odhodlaných vytrvať vo vojne „tak dlho, ako bude treba“. Približne 20 percent opýtaných uviedlo, že očakáva mierovú dohodu do prevej polovice tohto roka, kým 18 percent si myslí, že vojna by sa mohla skončiť v druhej polovici roka. Podľa autorov prieskumu to poukazuje na rastúci skepticizmus v súvislosti s pokrokom mierových rokovaní.
Ďalšie kolo mierových rokovaní sa uskutoční v Abú Zabí 4. februára a potrvá dva dni. Rozhovory by sa mali zamerať na možné energetické prímerie a budúcnosť Donbasu. Moskva žiada, aby Ukrajina stiahla vojakov z Luhanskej a Doneckej oblasti, čo Kyjev odmietol.
Podľa prieskumu KIIS 52 percent opýtaných jednoznačne odmietlo mierovú dohodu, ktorá by umožnila Rusku získať celý Donbas výmenou za bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Ďalších 40 percent respondentov uviedlo, že by bolo pripravených takúto podmienku prijať.
Približne 88 percent Ukrajincov zároveň vníma ruské útoky na energetickú infraštruktúru ako snahu pripraviť obyvateľov krajiny o teplo a elektrinu a prinútiť ich ku kapitulácii.