Ruský dron zasiahol na Ukrajine autobus s baníkmi, zahynulo najmenej 12 ľudí - FOTO

Najmenej 12 ľudí zahynulo pri nedeľňajšom útoku ruského dronu na autobus prevážajúci baníkov v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, uviedli miestne úrady.
Autobus sa pohyboval v blízkosti mesta Ternivka, približne 65 kilometrov od frontovej línie. Najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK uviedla, že obete sa vracali z jednej z jej baní po skončení pracovnej zmeny.
„Nepriateľský dron zasiahol priestor pri podnikovom autobuse v Pavlohradskom okrese. Podľa predbežných informácií zahynulo 12 ľudí a ďalších sedem utrpelo zranenia,“ uviedol šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Zábery z miesta ukazovali zničený autobus s rozbitými oknami a poškodeným čelným sklom.
Ruský dron zasiahol pôrodnicu
V tej istej oblasti si predchádzajúci nočný útok dronu vyžiadal život muža a ženy v meste Dnipro. Neskôr v nedeľu zasiahol ruský dron aj pôrodnicu v Záporožskej oblasti, pričom zranil najmenej sedem ľudí vrátane dvoch žien, ktoré boli práve na lekárskom vyšetrení.
K útokom došlo v čase, keď sa malo skončiť jednostranné obmedzenie ruských úderov na Ukrajinu, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump. Ten uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil so zastavením útokov na Kyjev a ďalšie mestá počas chladného počasia, podrobnosti dohody však neboli jasné.
Útočila aj Ukrajina
Ukrajinské drony medzitým zasiahli aj ruské územie. Pri nočnom útoku na pohraničnú Belgorodskú oblasť zahynuli dvaja civilisti, uviedol oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov. Úder zasiahol rodinný dom v meste Staryj Oskol severne od ukrajinskej hranice, ktorý začal horieť a čiastočne sa zrútil. Záchranári spod trosiek vytiahli telá dvoch obetí.
Kyjev v reakcii na takmer každodenné ruské ostreľovanie počas takmer štvorročnej vojny vysiela bezpilotné lietadlá aj nad ruské územie, kde sa zameriava najmä na energetickú infraštruktúru.