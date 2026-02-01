Zelenskyj oznámil nové kolo mierových rokovaní v Abú Zabí, minister obrany poďakoval Muskovi

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že nové dvojdňové rokovania medzi vyslancami Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny o ukončení ruskej vojny sa začnú v stredu v Abú Zabí, nie v nedeľu, ako bolo pôvodne plánované.
Dôstojné ukončenie vojny
„Termín ďalších trojstranných stretnutí bol stanovený na 4. a 5. februára v Abú Zabí,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X bez toho, aby uviedol dôvod, prečo sa termín rokovaní odložil. Dodal, že Ukrajina je pripravená na vecnú diskusiu a chce, aby výsledok rokovaní priblížil krajinu k „skutočnému a dôstojnému ukončeniu vojny“.
Musk pomáha
Ukrajinský minister obranyMychajlo Fedorov zároveň poďakoval americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi a spoločnosti SpaceX, keď uviedol, že jeho úsilie zabrániť Rusku využívať satelitný systém Starlink na útoky dronmi zrejme prinieslo výsledky.
„Prvé kroky už prinášajú reálne výsledky… Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a skutočným priateľom ukrajinského ľudu,“ vyhlásil Fedorov.