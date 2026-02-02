Zelenskyj pochválil prerušenie útokov na energetické zariadenia. Prispelo k zvýšeniu dôvery v rokovania o ukončení vojny

Rusko minulý týždeň pozastavilo údery na ukrajinskú energetickú sieť v reakcii na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že nedávne zníženie napätia s Ruskom, čím pravdepodobne myslel krátke prerušenie ruských útokov na energetickú infraštruktúru, pomáha budovať dôveru v prebiehajúce diplomatické rokovania o ukončení vojny.

Rusko minulý týždeň pozastavilo údery na ukrajinskú energetickú sieť, keď sa očakávali mrazy pod mínus 20 stupňov Celzia, v reakcii na výzvu amerického prezidentaDonalda Trumpa.

De-eskalácia

„De-eskalačné opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti v noci zo štvrtka na piatok minulý týždeň, pomáhajú budovať dôveru verejnosti v rokovací proces a jeho možný výsledok,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Ukrajinský líder to uviedol krátko po tom, ako sa stretol s ukrajinským vyjednávacím tímom pred ďalším kolom rozhovorov o ukončení vojny, ktoré sa má konať tento týždeň v Abú Zabí. „Veríme, že je realistické dosiahnuť dôstojný a trvalý mier. Ukrajina je pripravená na skutočné kroky,“ povedal Zelenskyj.

Večný problém

Najväčšou prekážkou stále zostáva otázka územia. Ani jedna strana zatiaľ neprejavila ochotu ku kompromisu. Rusko požaduje úplnú kontrolu nad Doneckou oblasťou, čo Kyjev odmieta s tým, že by to len povzbudilo Moskvu k ďalšej agresii.

Kremeľ opakovane pohrozil, že bude v ofenzíve pokračovať, ak Ukrajina na takéto ústupky dobrovoľne nepristúpi.

