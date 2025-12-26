Blanár má reagovať na útok na slovenskú loď v Odeskej oblasti. Remišová vyzýva, aby si predvolal ruského veľvyslanca

Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra Oleksija Kulebu poškodená aj loď plávajúca pod slovenskou vlajkou.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
V oblasti boli zasiahnuté viaceré objekty civilnej infraštruktúry vrátane výťahov, skladov a člnov. Zraneniam osôb sa podľa Kulebu podarilo predísť, no škody vznikli aj v ďalších regiónoch vrátane Mykolajivskej a Volynskej oblasti.
Reakcia slovenskej opozície na incident
K incidentu sa vyjadrila aj slovenská opozícia. Predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová, ktorá je zároveň členkou parlamentného výboru pre európske záležitosti, žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca a vyjadrenie oficiálneho protestu voči útoku.
Ruský dronový útok v Odeskej oblasti poškodil aj loď plávajúcu pod slovenskou vlajkou
„V dôsledku ruských vojnových kriminálnych aktivít bola podľa ukrajinských predstaviteľov poškodená loď pod slovenskou vlajkou. Vyzývam ministra zahraničných vecí Blanára, aby sa vrátil z dovolenky, okamžite si predvolal ruského veľvyslanca a tlmočil protest proti pokračujúcej vojnovej agresii. Ak tak neurobí, v plnej miere sa potvrdí, že súčasná vládna moc podporuje vojnu a kolaboruje s nepriateľskou mocnosťou, konajúc proti záujmom Slovenskej republiky,“ uviedla Remišová v stanovisku pre médiá.
Stanovisko Ministerstva zahraničných vecí
Ministerstvo zahraničných vecí SR v reakcii uviedlo, že zastupiteľský úrad SR v Kyjeve nebol kontaktovaný majiteľom ani prevádzkovateľom plavidla pod slovenskou vlajkou. Podľa dostupných informácií sa v čase útoku v prístave nenachádzali na plavidle žiadne osoby.
⚡️Ports in #Ukraine’s #Odesa Oblast were under continuous #Russian strikes throughout the night, said Ukraine’s Deputy Prime Minister for Restoration, Oleksii Kuleba.
As a result of drone strikes, grain elevators, warehouses of civilian enterprises, a barge, and vessels flying… pic.twitter.com/97f5LEOYOD
— UkraineWorld (@ukraine_world) December 26, 2025
Loď, ktorá nesie názov Majestic, obsluhovali výlučne ukrajinskí občania a v súčasnosti na nej nepôsobia ani nepracujú žiadni občania Slovenskej republiky. Plavidlo sa v čase útoku nachádzalo v prístave a nebolo schopné vyplávať, keďže už predtým utrpelo poškodenia pri predchádzajúcich vzdušných úderoch Ruska.
Rezort diplomacie zároveň uviedol, že spolu s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve situáciu naďalej dôsledne sleduje a je pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť slovenským fyzickým či právnickým osobám, ak o to požiadajú.