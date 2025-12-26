Blanár má reagovať na útok na slovenskú loď v Odeskej oblasti. Remišová vyzýva, aby si predvolal ruského veľvyslanca

Zraneniam osôb sa podľa Kulebu podarilo predísť.
- Aktualizované
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
ZA ¼UDÍ: Programový snem strany
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra Oleksija Kulebu poškodená aj loď plávajúca pod slovenskou vlajkou.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
27 fotografií v galérii
Russia Ukraine War

V oblasti boli zasiahnuté viaceré objekty civilnej infraštruktúry vrátane výťahov, skladov a člnov. Zraneniam osôb sa podľa Kulebu podarilo predísť, no škody vznikli aj v ďalších regiónoch vrátane Mykolajivskej a Volynskej oblasti.

Reakcia slovenskej opozície na incident

K incidentu sa vyjadrila aj slovenská opozícia. Predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová, ktorá je zároveň členkou parlamentného výboru pre európske záležitosti, žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca a vyjadrenie oficiálneho protestu voči útoku.

„V dôsledku ruských vojnových kriminálnych aktivít bola podľa ukrajinských predstaviteľov poškodená loď pod slovenskou vlajkou. Vyzývam ministra zahraničných vecí Blanára, aby sa vrátil z dovolenky, okamžite si predvolal ruského veľvyslanca a tlmočil protest proti pokračujúcej vojnovej agresii. Ak tak neurobí, v plnej miere sa potvrdí, že súčasná vládna moc podporuje vojnu a kolaboruje s nepriateľskou mocnosťou, konajúc proti záujmom Slovenskej republiky,“ uviedla Remišová v stanovisku pre médiá.

Stanovisko Ministerstva zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí SR v reakcii uviedlo, že zastupiteľský úrad SR v Kyjeve nebol kontaktovaný majiteľom ani prevádzkovateľom plavidla pod slovenskou vlajkou. Podľa dostupných informácií sa v čase útoku v prístave nenachádzali na plavidle žiadne osoby.

Loď, ktorá nesie názov Majestic, obsluhovali výlučne ukrajinskí občania a v súčasnosti na nej nepôsobia ani nepracujú žiadni občania Slovenskej republiky. Plavidlo sa v čase útoku nachádzalo v prístave a nebolo schopné vyplávať, keďže už predtým utrpelo poškodenia pri predchádzajúcich vzdušných úderoch Ruska.

Rezort diplomacie zároveň uviedol, že spolu s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve situáciu naďalej dôsledne sleduje a je pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť slovenským fyzickým či právnickým osobám, ak o to požiadajú.

Viac k osobe: Juraj BlanárOleksij KulebaVeronika Remišová
Firmy a inštitúcie: Ministerstvo zahraničných vecí SRZa ľudí
Okruhy tém: Minister zahraničných vecí Opozícia Politika Predsedníčka strany Za ľudí Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk