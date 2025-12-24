Zmrazí frontovú líniu a otvára cestu k ústupkom, okomentoval Zelenskyj nový 20-bodový mierový plán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že najnovšia verzia plánu na ukončenie ruskej invázie počíta so zmrazením frontovej línie, no zároveň má umožniť ukrajinské ústupy a vytvorenie demilitarizovaných zón. Plán, ktorý obsahuje 20 bodov a bol dohodnutý medzi americkými a ukrajinskými vyjednávačmi, je momentálne v štádiu posudzovania v Moskve.
Kremeľ pravdepodobne neustúpi zo svojich tvrdých územných požiadaviek a Zelenskyj priznal, že niektoré body dokumentu sa mu nepáčia.
Napriek tomu sa zdá, že Kyjev dokázal odkloniť plán od pôvodného 28-bodového návrhu USA, ktorý zahŕňal mnohé z kľúčových požiadaviek Ruska, vrátane stiahnutia Ukrajiny z 20 percent Doneckej oblasti, ktoré stále kontroluje, a uznania okupovaných území ako ruského územia.
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO
Z plánu tiež vypadla požiadavka, aby sa Ukrajina oficiálne vzdala svojich ambícií vstúpiť doOrganizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), hoci Spojené štáty už dlhodobo tvrdia, že Ukrajinu do aliancie nevezmú.
„V Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti je líniou nasadenia vojsk k dátumu tejto dohody de facto uznaná kontaktná línia,“ povedal Zelenskyj. „Pracovná skupina sa stretne, aby určila presuny síl potrebné na ukončenie konfliktu a definovala parametre potenciálnych budúcich špeciálnych ekonomických zón.“
Plán naznačuje, že sa otvára možnosť, ktorú Ukrajina doteraz odmietala – stiahnutie vojsk a vytvorenie demilitarizovaných zón, vrátane mesta Enerhodar, ktoré je pod ruskou okupáciou a kde sa nachádza Záporožská jadrová elektráreň.
Ukrajinský prezidentzdôraznil, že akýkoľvek plán zahŕňajúci stiahnutie ukrajinských vojsk musí byť schválený referendom v krajine a tiež uviedol, že Ukrajina bude organizovať prezidentské voľby až po podpise dohody. Plán tiež navrhuje spoločné riadenie Záporožskej jadrovej elektrárne zo strany USA, Ukrajiny a Ruska, pričom Zelenskyj vyjadril nesúhlas s akýmkoľvek ruským dohľadom nad zariadením.