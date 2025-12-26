Ruský dronový útok v Odeskej oblasti poškodil aj loď plávajúcu pod slovenskou vlajkou

Rusko pokračuje v cielených útokoch na ukrajinskú infraštruktúru.
Foto: Ilustračné, SITA/AP.
Rusko pokračovalo v piatok útokoch s cieľom zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku, ako aj potravinovú bezpečnosť krajiny, napísal na Telegrame ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba.

Zasiahli slovenskú loď

Nepretržitým ruským útokom boli podľa Kulebu celú noc vystavené prístavy v Odeskej oblasti. V dôsledku dronových útokov došlo k poškodeniu výťahov, skladov civilných podnikov, člnu a lode pod vlajkami Slovenska a Palauskej republiky.

Na miestach, kde po ruských útokoch vypukli požiare, zasahujú hasiči a prístavní pracovníci začali robiť odhady škôd.

V oblasti údajne dochádza k čiastočným výpadkom prúdu, pričom opravárenské čaty pracujú na obnovení jeho dodávok. Ruské drony zasiahli aj terminál v Mykolajivskej oblasti, kde bola poškodená loď plávajúca pod vlajkou Libérie. „K zraneniu osôb, našťastie, nedošlo,“ napísal Kuleba.

Ruský teror

V dôsledku útoku dronom vznikli podľa ukrajinského vicepremiéra škody aj na železničnej stanici v meste Koveľ vo Volynskej oblasti, kde došlo k poškodeniu lokomotívy a nákladného vagóna, pričom tlaková vlna spôsobená výbuchom rozbila okná dielne rušňového depa.

„Napriek cielenému ruskému teroru ukrajinský logistický systém naďalej funguje,“ dodal Kuleba

