Ruský dronový útok v Odeskej oblasti poškodil aj loď plávajúcu pod slovenskou vlajkou

Rusko pokračovalo v piatok útokoch s cieľom zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku, ako aj potravinovú bezpečnosť krajiny, napísal na Telegrame ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba.
Zasiahli slovenskú loď
Nepretržitým ruským útokom boli podľa Kulebu celú noc vystavené prístavy v Odeskej oblasti. V dôsledku dronových útokov došlo k poškodeniu výťahov, skladov civilných podnikov, člnu a lode pod vlajkami Slovenska a Palauskej republiky.
Na miestach, kde po ruských útokoch vypukli požiare, zasahujú hasiči a prístavní pracovníci začali robiť odhady škôd.
V oblasti údajne dochádza k čiastočným výpadkom prúdu, pričom opravárenské čaty pracujú na obnovení jeho dodávok. Ruské drony zasiahli aj terminál v Mykolajivskej oblasti, kde bola poškodená loď plávajúca pod vlajkou Libérie. „K zraneniu osôb, našťastie, nedošlo,“ napísal Kuleba.
Ruský teror
V dôsledku útoku dronom vznikli podľa ukrajinského vicepremiéra škody aj na železničnej stanici v meste Koveľ vo Volynskej oblasti, kde došlo k poškodeniu lokomotívy a nákladného vagóna, pričom tlaková vlna spôsobená výbuchom rozbila okná dielne rušňového depa.
„Napriek cielenému ruskému teroru ukrajinský logistický systém naďalej funguje,“ dodal Kuleba