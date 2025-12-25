Ruské bombardéry uskutočnili „plánovaný“ let severne od Škandinávie

V určitých úsekoch trasy boli bombardéry sprevádzané stíhačkami cudzích krajín.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Tri ruské bombardéry TU 95
Tri ruské bombardéry TU-95. Foto: www.gettyimages.com.
Ruské strategické bombardéry schopné niesť jadrové zbrane uskutočnili „plánovaný“ let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora, uviedlo vo štvrtok ruské ministerstvo obrany podľa ruských tlačových agentúr.

Ministerstvo nešpecifikovalo presný dátum letov lietadiel Tu-95 ani krajiny, ktoré nasadili monitorovacie lietadlá. „Ruské strategické bombardéry a nosiče rakiet Tu-95MS uskutočnili plánovaný let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora,“ uviedlo ministerstvo s odkazom na oblasti severne od Škandinávie a severozápadne od Ruska.

„V určitých úsekoch trasy boli bombardéry sprevádzané stíhačkami cudzích krajín,“ dodalo ministerstvo. Podľa neho sa takéto lety pravidelne konajú v mnohých regiónoch a sú v súlade s medzinárodným právom.

Začiatkom tohto mesiaca Južná Kórea a Japonsko kritizovali lety ruských a čínskych vojenských lietadiel v blízkosti svojich území, čo ich prinútilo vyslať stíhačky. Podľa Tokia dva ruské bombardéry Tu-95 leteli z Japonského mora, aby sa stretli s dvoma čínskymi bombardérmi H-6 východne od Číny, a následne uskutočnili spoločný let okolo krajiny.

