Pápež Lev XIV. vo vianočnej homílii odsúdil „otvorené rany“ vojny, vyjadril nádej na mier v Pásme Gazy a na Ukrajine

Pápež Lev XIV. vo svojej prvej vianočnej homílii odsúdil „nezmyselnosť“ vojny a „otvorené rany“, ktoré zanecháva, pričom vyjadril nádej na mier v Pásme Gazy a na Ukrajiny.
Bezbranní obyvatelia v Pásme Gazy
Pápež vyjadril súcit s obyvateľmi Pásma Gazy, ktorí sú vystavení nepriaznivému počasiu a ťažkým podmienkam po dlhodobých konfliktoch.
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO
„Ako môžeme nemyslieť na stany v Pásme Gazy, ktoré sú týždne vystavené dažďu, vetru a chladu?“ povedal pápež v Bazilike svätého Petra. „Krehké je telo bezbranných obyvateľov, skúšaných mnohými vojnami, ktoré zanechávajú trosky a otvorené rany.“
Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje na 1,3 milióna ľudí v Gaze, ktorí potrebujú pomoc so zabezpečením prístrešia, pričom hrozí riziko podchladenia.
Výzva na úprimný, priamy a úctivý dialóg
V súvislosti s vojnou na Ukrajine pontifik vyzval Rusko a Ukrajinu, aby našli „odvahu“ na „úprimný, priamy a úctivý dialóg“ po týždňoch intenzívnej medzinárodnej diplomacie s cieľom ukončiť takmer štvorročnú vojnu.
„Kiežby zúčastnené strany s podporou a záväzkom medzinárodného spoločenstva našli odvahu zapojiť sa do úprimného, priameho a úctivého dialógu,“ povedal Lev XIV. vo vianočnom požehnaní.
V ostatných týždňoch ruskí a ukrajinskí predstavitelia samostatne hovorili s americkými vyjednávačmi o návrhoch na ukončenie konfliktu, ktorý začal ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022.