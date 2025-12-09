Úrad na ochranu oznamovateľov: Najnovší „pozmeňovák “nerieši všetky zásadné problémy, na ktoré poukázala Európska komisia

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vystríha, že ani najnovší poslanecký návrh k novému zákonu o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nerieši všetky zásadné problémy, na ktoré poukázala Európska komisia.
Zásah do nezávislosti
Ako poukázali, v návrhu zostalo zrušenie súčasného úradu a jeho nahradenie novým, s novým vedením. Komisia pritom už upozornila, a hovorí to aj judikatúra Európskeho súdneho dvora, že predčasné ukončenie funkčného obdobia štatutára inštitúcie je považované za zásah do jej nezávislosti.
„Za problematický považujeme aj návrh, aby mal prokurátor alebo správny orgán povinnosť kontinuálne preskúmavať splnenie podmienok už udelenej ochrany a zamestnávateľ možnosť iniciovať opakované preskúmanie ochrany udelenej oznamovateľovi. Takýto model opäť uvádza oznamovateľov do právnej neistoty v súvislosti s podmienkami ochrany ako aj jej trvania. Je neakceptovateľné nahliadať na oznamovateľov, ktorí chránia verejný záujem, ako na osoby obvinené z trestných činov, kde sa dôvody väzby musia neustále skúmať,“ uvádzajú z ÚOO.
Dodali, že kvalifikovanosť oznámenia, ktorá by mala byť podľa predkladateľov neustále skúmaná, sa však v čase nemení. Jeho pravidelné preskúmavanie je podľa úradu v rozpore so všeobecným cieľom smernice EÚ, ktorým je právna istota pre oznamovateľov. „Návrh môžeme prirovnať k udelenému stavebnému povoleniu – je to, akoby aj po dvoch rokoch a postavenej stavbe niekto opäť skúmal, či bolo stavebné povolenie dané v súlade so zákonom a následne rozhodol o zbúraní stavby,“ uviedli z úradu.
Najnovší pozmeňovák
Ďalší pozmeňovací návrh podľa nich tiež dosahuje retroaktivitu spätného preskúmavania ochrán, pričom toto bolo pred niekoľkými dňami kritizované. „Otvára možnosť neustáleho preskúmavania ochrán do budúcnosti. Vo svojich dôsledkoch tak dosiahne presne to, že ochrana, na ktorú sa dnes spolieha 105 oznamovateľov, sa bude opätovne skúmať a rušiť,“ uvádza ÚOO s tým, že najnovší pozmeňovák počíta aj s povinnosťou prokurátora či správneho orgánu preskúmať ešte pre udelením ochrany, či bolo oznámenie podané v dobrej viere.
To podľa nich ale nepredstavuje žiadnu zásadnú zmenu vzhľadom na to, že zamestnávateľ má aj v súčasnosti možnosť žiadať o preverenie, či išlo o konania v dobrej viere a v praxi sa to aj využíva. „Ochrana obetí trestných činov tiež ostáva rozdrobená na dvoch inštitúciách, nie je známe na základe akého rozpočtu a s akým personálom ju má nová inštitúcia okamžite po vianočných sviatkoch vykonávať. Navyše, takýto personál má byť aj v zmysle príslušnej európskej smernice na svoju prácu odborne pripravený,“ dodali z ÚOO.
Najnovší pozmeňovací návrh k návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti predložila v pondelok 8. decembra vo večerných hodinách skupina koaličných poslancov zo strán Smer-SD a Hlas-SD. Medzi nimi sú aj predkladateľ predošlého pozmeňujúceho návrhu Michal Bartek (Hlas-SD), a tiež predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Bartek svoj predošlý návrh, ktorý podávali spolu s poslancom Richardom Eliášom, stiahol.
Vládny návrh zákona schválil kabinet 22. novembra, zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Návrh zákona má zriadiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň ministri schválili, že o návrhu a bude rokovať skrátené. Nový úrad by mal podľa vládneho návrhu tiež prevziať príbuznú agendu obetí trestných činov a ich odškodňovanie.
Najnovší pozmeňovací návrh upravuje napríklad nadobudnutie účinnosti zákona. Po novom je stanovená na 1. január nového roka, kým v pôvodnom návrhu to bolo dňom vyhlásenia zákona. Zrušiť by sa mala aj pôvodne navrhovaná podmienka súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu. Prekladatelia argumentujú odstránením pochybností o súlade s európskou smernicou.
Návrh tiež počíta s tým, že počas poskytovania ochrany oznamovateľovi by mal prokurátor priebežne preskúmavať, či kvalifikované oznámenie, na základe ktorého bola ochrana poskytnutá, spĺňa podmienku kvalifikovanosti a bolo urobené v dobrej viere.
Dané skutočnosti by mal byť prokurátor povinný preskúmať aj na základe podnetu od zamestnávateľa, ak tento podnet obsahuje informácie, ktoré majú priamu súvislosť s posúdením kvalifikovanosti oznámenia a konaním oznamovateľa v dobrej viere. Ak prokurátor zistí, že oznámenie tieto náležitosti nespĺňa, zruší rozhodnutie o poskytnutí ochrany.
Obdobné podmienky platia aj pri preskúmavaní ochrany v správnom konaní. Predkladatelia v tomto prípade hovoria o odstránení pochybností o retroaktivite týchto ustanovení, pričom preskúmanie poskytnutia ochrany sa bude viazať vyslovene na základné podmienky jej poskytnutia.