Gašpar obhajuje zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené konanie a hovorí o zneužívaní moci

Koaliční poslanci obhajujú zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené legislatívne konanie. V relácii V politike televízie TA3 podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) vyhlásil, že Úrad na ochranu oznamovateľov je pre ich elektorát dôležitou témou. „Naši voliči a sympatizanti sa pýtajú, kedy prinesieme právny odpočet rokov 2020-2023,“ uviedol s tým, že ide o dôležitú tému a úrad bol podľa neho spolitizovaný.
Vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho o zástupných témach Gašpar komentovať nechcel. Hlava štátu hovorila v súvislosti s návrhom na zmeny v predmetom úrade o zástupných témach, prezident sa tiež spytoval, prečo je potrebné skrátené legislatívne konanie a naznačil, že zákon v prípade schválenia nemusí podpísať.
Pellegrini priznal, že vláda nerieši problémy ľudí, Remišová hovorí o chaose, hádkach a epidémií kriminality
Podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) sa tiež vyjadril, že úrad je podľa neho politicky zafarbený a účelový. „Zákon aj úrad bude naďalej fungovať,“ zdôraznil a doplnil, že úrad by mal chrániť skutočných nahlasovateľov korupcie, pričom argumentoval falošnými nahláseniami, napríklad od ľudí, ktorí sa báli straty zamestnania, či kryli vlastnú trestnú činnosť.
Opoziční poslanci kritizujú postup koalície
Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko) kritizovala, že sa na poslednej schôdzi parlamentu v tomto roku venujú tejto téme a iné veci sa neriešia. Ďalší opozičný poslanec Viliam Karas (KDH) podrobil kritike aj to, že návrh je prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Pellegrini prirovnal koalíciu k rozhádaným vládam z rokov 2020 až 2023 a naznačil, že zákon o ÚOO vráti parlamentu
Poukázal na spomínané výroky prezidenta, ktorý naznačil, že zákon nemusí podpísať, a vyjadril sa, že nerozumie, aký je dôvod na skrátené legislatívne konanie. „To je taká hanba,“ okomentoval Karas smerom ku koalícii. (Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom koaličnej strany Hlas-SD – pozn. SITA).
Návrh zákona postupuje v parlamente
Národná rada SR pred niekoľkými dňami hlasmi 78 poslancov posunula do druhého čítania zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a transformuje sa na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Návrh zákona schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní a zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší úrad sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti. Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime.