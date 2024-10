České parlamentné voľby by podľa agentúry STEM s veľkou prevahou vyhralo hnutie ANO expremiéra Babiša

Ak by sa voľby do českého parlamentu konali teraz, jednoznačne by zvíťazilo opozičné hnutie ANO. Hlasovalo by za neho 32,1 percenta ľudí, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra STEM.

Pred druhou ODS (14,2 %) by tak hnutie expremiéra Andreja Babiša malo náskok takmer 18 percent. Agentúra STEM výsledky svojho prieskumu zverejnila v nedeľu. Informuje o tom web Novinky.cz.

Samostatne by sa podľa prieskumu do parlamentu nedostali terajšie vládne strany TOP 09 ani KDU-ČSL. Prvá by získala len 3,7 percenta hlasov a druhá ešte o percento menej.