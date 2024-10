Liberáli chcú pre správu SIS o atentáte na premiéra Fica zvolať výbor na kontrolu tajnej služby

Opozičná poslankyňa a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková iniciuje zvolanie mimoriadneho rokovania výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby k údajnej správe SIS ohľadom prešetrenia atentátu na premiéra Roberta Fica. Ako ďalej liberáli informovali, je dôležité vedieť, aké je zadanie pre SIS a kto toto zadanie dal.

„Súčasne som požiadala o sprístupnenie danej správy pre členov výboru,“ zdôraznila Kolíková. Zároveň podľa nej nie sú pravdivé tvrdenia Fica, že by si opozícia takýto dokument od Slovenskej informačnej služby vyžiadala.

Očierňovanie opozície

„Žiadne takéto uznesenie kontrolného výboru neexistuje,“ dodala kolíková. Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga robí vládna koalícia všetko pre to, aby zneužila atentát na Roberta Fica v neprospech opozície.

„Od dňa atentátu sme svedkami očierňovania opozície, hrubých klamstiev a snahy o vykonštruované prepojenia útočníka s opozičnými stranami. Aj preto koalícia nechcela, aby prišlo k vytvoreniu medzinárodnej vyšetrovacej komisie, v ktorej by bola zastúpená aj opozícia,“ skonštatoval šéf SaS.

Správa o atentáte na premiéra

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v utorok podvečer skorigoval svoje pôvodné vyjadrenie o tom, že Slovenská informačná služba má vypracovať správu o atentáte na premiéra, pričom tak má spraviť na pokyn predsedu vlády.

„Predseda vlády Robert Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od Slovenskej informačnej služby správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok,“ uvádza sa v spresnenej informácii.

Fico a Gašpar tvrdenia popreli

V súvislosti s medializovanými informáciami riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar uviedol, že v SIS sa správy neobjednávajú a úlohy spravodajskej služby sú jasne zadefinované v Zákone o Slovenskej informačnej službe. Premiér Robert Fico podľa Pavla Gašpara neobjednal ani nepožiadal SIS o spravodajskú informáciu v súvislosti s atentátom na jeho osobu.

„Takéto informácie mu neboli a ani nie sú poskytované z dôvodu možného konfliktu záujmov s výnimkou informácií poskytovaných v zmysle zákona. SIS v predmetnej veci spolupracuje v úzkej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ vysvetlil Gašpar s tým, že SIS nemôže informovať verejnosť o tom, čo je predmetom jej spravodajskej činnosti.

Aj premiér Fico poprel, že by si bol vyžiadal správu o atentáte v Handlovej. „Ak si niekto niečo vyžiadal, tak to boli opoziční poslanci na príslušnom výbore pre kontrolu SIS. Ja som nič nežiadal, je to úplný nezmysel a výmysel,“ povedal počas brífingu v bratislavskej pekárni pri príležitosti Dňa chleba.