Americký exprezident Trump nepatrí ku geniálnym biznismenom, je však dobrý herec (video)

Americký exprezident Donald Trump, ktorý poškuľuje po znovuzvolení v tohtoročných prezidentských voľbách v USA, nepatrí ku geniálnym biznismenom, no ako dobrý „herec“ dokáže upútať pozornosť určitého druhu publika, vďaka čomu vedel vyťažiť aj v politike.

Nie je žiadny geniálny podnikateľ

V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Tomáš Klvaňa, ktorý je profesorom na University of New York in Prague.

Trump podľa Klvaňu dokonale ťaží z éry sociálnych sietí. „On by pre toto stvorený. Nikdy nebol nejaký geniálny podnikateľ. Pripomeňme, že to je človek, ktorý zdelil niekoľko stoviek miliónov dolárov od svojho otca. A špekuluje sa, že keby vtedy v 70. rokoch dal tieto peniaze na nejaký úrok a investoval by do nejakých solídnych akcií, dnes by bol ďaleko bohatší. On nie je žiadny geniálny podnikateľ, ale je geniálny šoumen. Má skrátka nejaký dar osloviť určitý typ diváka, určitý typ voliča. A ten sa s ním dokáže identifikovať,“ poznamenal Klvaňa.

Ľahko môže skončiť vo väzení

Trump podľa neho patrí k tým populistom, ktorých problém mnohokrát tkvie v tom, že síce vyhrajú voľby, ale potom majú veľký problém vládnuť tak, aby sa im nerozpadla spoločnosť, pretože sú natoľko kontroverzní, že vnesú do spoločnosti ešte väčší moment polarizácie.

„Jednoducho, zrazu to, na čo boli povolaní, to znamená robiť manažment tej krajiny, v tom pomerne výrazne zlyhávajú. A to, že v tom zlyhávajú, majú potrebu prebiť niečím ešte silnejším a v tej mediálnej oblasti potrebu ešte viac zaujať. Mali sme a tiež máme takých aj na Slovensku. Samozrejme, že v USA to je v úplne inom meradle,“ podotkol.

Klvaňa poukázal na paradox, že u človeka, ktorý môže vyhrať americké prezidentské voľby, sa môže ľahko stať, že napokon skončí vo väzení. „Donald Trump dnes čelí štyrom trestným súdom, ktoré všetky neprebehnú v tomto roku, ale niektoré z nich minimálne začnú v tomto roku,“ povedal Klvaňa a pripomenul, že Trump čelí aj ďalším žalobám.

