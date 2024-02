Trump neudrží myšlienku dlhšie než dve minúty, Biden je na tom lepšie, tvrdí profesor Klvaňa (video)

Tohtoročné americké prezidentské voľby prinesú s najväčšou pravdepodobnosťou repete spred štyroch rokov, čiže súboj súčasného demokratického šéfa Bieleho domu Joea Bidena a jeho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa.

V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Tomáš Klvaňa, ktorý je profesorom na University of New York in Prague.

Biden je úspešným prezidentom

„Na 90 % si myslím, že to tak bude,“ vyhlásil Klvaňa, ktorý v prípade takéhoto súboja favorizuje súčasného prezidenta Bidena napriek tomu, že v kľúčových štátoch má podľa prieskumov verejnej mienky náskok práve Trump.

„Napriek všetkým tým prieskumom, myslím si, že v tom súboji bude favoritom Biden. Už len preto, že je prezident. To je skrátka veľká výhoda. A navyše je Biden úspešný prezident. Má za sebou množstvo úspechov, na rozdiel od Trumpa. Podarilo sa mu presadiť niekoľko veľmi dôležitých zákonov pre americkú ekonomiku. Tá dnes funguje dobre a čísla sa zlepšujú,“ dodal.

Zvládne kampaň?

Podľa Klvaňu bude dôležité, ako Biden zvládne svoju kampaň. Tvrdí, že napriek tomu, že je od Trumpa o štyri roky starší, uňho kognitívne schopnosti fungujú lepšie.

„On nie je, samozrejme, kognitívne spomalený alebo nie je na tom až tak zle, ako vravia jeho kritici. Ale v 81 či 82 rokoch už človek nie je rýchly. Nepohybuje sa šprintom po pódiu, občas niekde zakopne, občas niečo zabudne, ale to neznamená, že mu to nemyslí,“ poznamenal.

Na druhej strane poukázal na to, že Trump už má ťažkosti niečo si zapamätať či držať líniu nejakej témy. „Trump je na tom horšie než Biden, pretože keď čítate tie rôzne pamäti jeho blízkych spolupracovníkov, to je človek, ktorý neudrží myšlienku behom dvoch minút. On skrátka odbehne k štyrom podtémam a potom zabudne, čo chcel povedať. Nehľadiac na to, že teraz začal poukazovať na problémy s Nikki Haleyovou (republikánska kandidátka, pozn.). Pritom si ju pomýlil s Nancy Pelosi,“ zakončil Klvaňa.

