Od futbalu po Mesiac. Päť udalostí, ktoré budú formovať rok 2026

Rok 2026 má priniesť výnimočné športové podujatia, kľúčové politické súboje aj zásadné rozhodnutia o budúcnosti planéty. Od najväčších majstrovstiev sveta vo futbale v histórii cez neistý mier na Blízkom východe až po návrat astronautov k Mesiacu – nasledujúcich dvanásť mesiacov bude pod drobnohľadom celého sveta.
Klíma: dokáže svet konať?
Planéta už zažíva rekordné teploty a podľa OSN je 80-percentná šanca, že aspoň jeden rok do roku 2029 bude ešte teplejší než doterajší rekord. V centre pozornosti bude, ako zareagujú štáty po konferencii COP30 v Brazílii, ktorá ukázala, že multilaterálna klimatická diplomacia pretrváva aj napriek bojkotu USA a geopolitickým konfliktom. Sledovať sa bude aj odozva na pozvanie Kolumbie na prvú medzinárodnú konferenciu o postupnom ukončení využívania fosílnych palív v apríli 2026.
Najväčšie futbalové MS v dejinách
Majstrovstvá sveta vo futbale sa prvýkrát uskutočnia s účasťou 48 tímov a budú sa konať v USA, Kanade a Mexiku od 11. júna do 19. júla. Spojené štáty poskytnú 11 zo 16 štadiónov. Turnaj sa odohrá v politicky citlivom kontexte, keďže Donald Trump má napäté vzťahy so spoluhostiteľmi pre clá a imigračnú politiku. Na ihrisku sa pozornosť sústredí na Francúzsko vedené Kylianom Mbappém, Španielsko či Cristiana Ronalda, ktorý avizoval, že jeho šiesty svetový šampionát bude posledný v jeho kariére.
Gaza, Izrael a budúcnosť Netanjahua
Po dvoch rokoch vojny vstúpilo 10. októbra do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, vynútené tlakom USA. Prímerie je však krehké a mierový plán Donalda Trumpa necháva otvorené otázky budúceho stiahnutia izraelskej armády, obnovy Gazy aj jej správy. Benjamin Netanjahu, ktorý má v parlamente len tesnú väčšinu, plánuje kandidovať v najneskorších voľbách v novembri 2026 a čelí dileme medzi diplomaciou a možným obnovením vojenských operácií.
Boj o kontrolu nad americkým Kongresom
V novembrových voľbách do Kongresu pôjde o viac než len rozdelenie moci medzi republikánmi a demokratmi. Výsledok bude vnímaný ako referendum o vplyve Donalda Trumpa, jeho ekonomickej politike a smerovaní americkej demokracie. Republikáni majú len tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov aj Senáte, zatiaľ čo demokrati sa snažia získať späť kontrolu nad aspoň jednou komorou.
Astronauti opäť smerujú k Mesiacu
Rok 2026 môže znamenať návrat ľudí k Mesiacu. NASA plánuje pilotovanú misiu Artemis 2 najneskôr do apríla, čo má byť kľúčový krok k budúcemu pristátiu na lunárnom povrchu. Čína chystá misiu Chang’e 7 na prieskum južného pólu Mesiaca a testovanie pilotovanej lode Mengzhou, zatiaľ čo India sa pripravuje na vyslanie astronauta na obežnú dráhu v roku 2027. Mesiac má slúžiť ako odrazový mostík pre budúce cesty na Mars.
Rok 2026 tak sľubuje byť obdobím rozhodujúcich momentov – na Zemi aj mimo nej.