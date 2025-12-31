Rok 2026 môže byť kľúčový pre budúcnosť globálnej kontroly jadrových zbraní

Krehký globálny právny rámec pre kontrolu jadrových zbraní čelí v roku 2026 ďalším vážnym problémom, ktoré oslabujú mechanizmy na predchádzanie jadrovej kríze.
Prvá polovica roka prinesie dve kľúčové udalosti. Najprv 5. februára vyprší bilaterálna zmluva medzi USA a Ruskom New START a v apríli sa v New Yorku uskutoční Revízna konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá je základom globálnych jadrových bezpečnostných rámcov.
RevCon, ktorá sa koná pravidelne každé štyri až päť rokov, má za cieľ udržať platnosť NPT. Počas ostatných dvoch zasadnutí sa však 191 signatárskych štátov nedokázalo dohodnúť na záverečnom dokumente a odborníci očakávajú rovnaký výsledok aj v apríli budúceho roka.
Temná budúcnosť kontroly jadrových zbraní
Alexandra Bellová z americkej neziskovej organizácie Bulletin of the Atomic Scientists označila súčasný stav a blízku budúcnosť kontroly jadrových zbraní za „temné“ a predpovedá náročnú RevCon.
Anton Chlopkov z ruského think-tanku CENESS varoval, že sa nachádzame na pokraji takmer úplného rozkladu architektúry kontroly zbraní a zdôraznil potrebu zachovať aspoň to, čo je momentálne k dispozícii.
Medzinárodné jadrové prostredie sa v roku 2025 zhoršilo v dôsledku amerických útokov na iránske jadrové zariadenia, testovania ruskej jadrovej rakety Burevestnik a vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom obnovení jadrových testov.
Súčasná architektúra kontroly zbraní sa rozpadá, pričom kľúčovým problémom je zmena globálnych vzťahov. Doterajšia kontrola bola založená na osi Moskva – Washington, no rastúca sila Číny a technologický pokrok menia medzinárodné prostredie, ktoré je zároveň čoraz napätejšie. Čína, ktorá je najrýchlejšie rastúcou jadrovou veľmocou, sa odmieta zapojiť do trilaterálnych rokovaní o odzbrojení, čo komplikuje situáciu.
Slabnúce mechanizmy
Vypršanie platnosti New START znamená stratu kontrolných mechanizmov, ako sú inšpekcie a oznamovanie presunov rakiet, pričom zostáva len dobrovoľný záväzok dodržiavať limity.
Napriek tomu odborníci nepredpokladajú okamžité alebo vážne dôsledky po 6. februári, keď zmluva vyprší, no varujú, že slabnúce mechanizmy môžu zanechať svet bez diplomatických nástrojov na riešenie napätí.
„Čím menej funkčná bude NPT, tým ťažšie bude dosiahnuť kolektívne riešenia v prípade krízy,“ upozornila Emmanuelle Maitreová z Francúzskej nadácie pre strategický výskum.