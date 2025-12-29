Od Trumpovho návratu po extrémne počasie. Desať udalostí, ktoré definovali rok 2025

Rok 2025 sa zapíše do dejín ako obdobie zásadných politických zmien, pretrvávajúcich konfliktov, technologickej expanzie aj klimatických extrémov.
Od návratu Donalda Trumpa k moci, cez krehké prímerie v Pásme Gazy až po rekordné investície do umelej inteligencie… Toto je desať udalostí, ktoré definovali uplynulý rok.
Trumpov návrat
Protekcionistická ofenzíva, masové deportácie nelegálnych migrantov a rozpustenie celých častí federálnej vlády USA. To všetko sprevádzalo návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu, kde v januári nastúpil na svoje druhé funkčné obdobie.
Republikánsky prezident cielil na politických oponentov, nasadil Národnú gardu v mestách hlasujúcich za demokratov, útočil na médiá a vystupoval proti programom diverzity a inklúzie. Súbežne rozbehol intenzívne diplomatické aktivity, ktorých výsledky však zostali rozporuplné.
Prieskumy verejnej mienky navyše ukazujú rastúcu nespokojnosť Američanov, najmä v súvislosti s rastom životných nákladov. Bolestivé porážky republikánov v miestnych voľbách oslabili pozíciu strany pred voľbami v polovici volebného obdobia, ktoré sa majú konať na jeseň budúceho roka.