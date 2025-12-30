Rok smútku v športe. Osobnosti, ktoré v roku 2025 navždy odišli

Rok 2025 priniesol svetovému športu množstvo bolestných strát. Zomreli futbalové legendy, olympijskí šampióni aj ikony bojových športov, ktorých mená formovali celé generácie fanúšikov.
Jednou z najtragickejších udalostí bola smrť futbalistu Dioga Jotu, ktorý zahynul 3. júla vo veku 28 rokov pri autonehode v Španielsku spolu so svojím bratom. Tréner Jürgen Klopp vtedy povedal, že je „zlomený smrťou svojho veľkého priateľa“.
Na poslednej ceste Dioga Jotu odprevadili prezident Portugalska aj spoluhráči z FC Liverpool - VIDEO
Futbal prišiel aj o legendu Denisa Lawa, člena slávnej „svätej trojice“ Manchestru United. Zomrel v januári vo veku 84 rokov. Alex Ferguson ho opísal ako „veľkého Škóta, hašterivého, problémového a milujúceho víťazstvá nad Anglickom“.
Keletiová sa dožila 103 rokov
Boxerský svet zasiahla smrť Georgea Foremana, bývalého majstra sveta v ťažkej váhe. Zomrel 21. marca vo veku 76 rokov. „Chcete po sebe niečo zanechať… nie sochy, ale niečo, z čoho budeme mať úžitok všetci,“ povedal kedysi Foreman.
Šok vyvolala smrť Rickyho Hattona, ktorý si v septembri vo veku 46 rokov vzal život. Populárny britský boxer otvorene hovoril o boji so závislosťami a temnými stránkami slávy.
Olympijský šport sa lúčil s legendami ako gymnastka Ágnes Keletiová, päťnásobná olympijská víťazka, ktorá zomrela 2. januára vo veku 103 rokov. „Stálo za to robiť v živote niečo poriadne,“ povedala AFP krátko pred stovkou. Na desať mesiacov od nej prevzal štafetu ako najstarší bývalý olympijský šampión niekdajší francúzsky dráhový cyklista Charles Coste, ktorý odišiel na večnosť 30. októbra.
Unikla deportácii a športovala, aby mohla cestovať. Zomrela najstaršia žijúca olympijská šampiónka - FOTO
Tragicky zahynula aj nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová, sedemnásobná majsterka sveta. Vo veku 31 rokov zomrela pri horolezeckej nehode v Pakistane, pričom jej telo podľa jej želania zostalo v horách.
Formula 1 prišla o ikonického Jordana
Motoršport prišiel o charizmatického Eddieho Jordana, zakladateľa tímu Jordan Grand Prix. Šéf F1 Stefano Domenicali o ňom povedal: „Vždy vedel ľudí rozosmiať a zostával autentický a brilantný.“
Zomrel zakladateľ tímu F1 či televízny komentátor Eddie Jordan - FOTO, VIDEO
Šachový svet sa rozlúčil s bývalým majstrom sveta Borisom Spasským. „Moja hra trpí, ak musím hrať proti niekomu, koho považujem za nepriateľského,“ vysvetľoval svoju filozofiu.
Rok 2025 tak zostane zapísaný ako rok, keď šport prišiel o výnimočné svetové osobnosti, ktorých výkony, charizma a príbehy budú žiť ďalej v pamäti fanúšikov.