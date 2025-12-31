Uplynulý rok bol celosvetovo tretí najteplejší v histórii meraní. Rekordy padali vo viacerých regiónoch

Stredná Ázia, oblasť Sahelu a severná Európa zažili v roku 2025 najteplejší rok od začiatku meraní. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov európskeho klimatického programu Copernicus.
Z celosvetového hľadiska sa uplynulých 12 mesiacov radí na tretie miesto medzi najteplejšími rokmi, hneď po rokoch 2024 a 2023. Definitívne údaje zverejní Copernicus začiatkom januára.
Extrémne horúčavy urýchľujú topenie snehu a ľadovcov v Alpách, horské chaty čelia nedostatku vody
Priemerné globálne teploty však zakrývajú rekordné teplotné výkyvy v niektorých konkrétnych oblastiach.
Rekordy padali v Ázii aj Afrike
V Strednej Ázii padli ročné teplotné rekordy vo všetkých krajinách. Najvýraznejšie odchýlky zaznamenal hornatý Tadžikistan, kde teploty prekročili dlhodobý priemer z rokov 1981-2010 o viac než 3 stupne Celzia. V Kazachstane, Iráne a Uzbekistane sa teploty pohybovali 2 až 3 stupne nad normálom.
Teploty atakujú 50 stupňov Celzia. V Dubaji pre horúčavy presunuli maratón do klimatizovaných nákupných centier
V oblasti Sahelu a západnej Afriky boli rekordy prekonané v Mali, Nigeri, Nigérii, Burkine Faso a Čade. V Nigérii išlo o najteplejší rok v histórii, v ostatných krajinách patrí medzi štyri najteplejšie. Odchýlky dosiahli 0,7 až 1,5 stupňa Celzia.
Podľa siete World Weather Attribution sú od roku 2015 extrémne horúčavy v dôsledku klimatických zmien takmer desaťnásobne pravdepodobnejšie.
Horúce európske leto a mimoriadne teplá jeseň
V Európe sa približne desať krajín blíži k prekonaniu ročného teplotného rekordu, najmä vďaka výnimočne horúcemu letu. Vo Švajčiarsku a na Balkáne boli letné teploty o 2 až 3 stupne Celzia vyššie než zvyčajne.
Pekelné horúčavy v Španielsku. Počet úmrtí dosiahol rekord
Španielsko, Portugalsko a Veľká Británia zaznamenali najhorúcejšie leto v histórii, sprevádzané rozsiahlymi požiarmi. Vo Veľkej Británii spôsobila najsuchšia jar za posledné storočie problémy z nedostatkom vody.
Severná Európa síce unikla júnovej vlne horúčav, no zažila mimoriadne teplú jeseň. V Nórsku, Švédsku, Fínsku a na Islande sa rok 2025 zaradí medzi dva najteplejšie v histórii.