Uplynulý rok bol celosvetovo tretí najteplejší v histórii meraní. Rekordy padali vo viacerých regiónoch

Podľa siete World Weather Attribution sú od roku 2015 extrémne horúčavy v dôsledku klimatických zmien takmer desaťnásobne pravdepodobnejšie.
Rok 2025 bol tretí najteplejší v histórii. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Stredná Ázia, oblasť Sahelu a severná Európa zažili v roku 2025 najteplejší rok od začiatku meraní. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov európskeho klimatického programu Copernicus.

Z celosvetového hľadiska sa uplynulých 12 mesiacov radí na tretie miesto medzi najteplejšími rokmi, hneď po rokoch 2024 a 2023. Definitívne údaje zverejní Copernicus začiatkom januára.

Priemerné globálne teploty však zakrývajú rekordné teplotné výkyvy v niektorých konkrétnych oblastiach.

Rekordy padali v Ázii aj Afrike

V Strednej Ázii padli ročné teplotné rekordy vo všetkých krajinách. Najvýraznejšie odchýlky zaznamenal hornatý Tadžikistan, kde teploty prekročili dlhodobý priemer z rokov 1981-2010 o viac než 3 stupne Celzia. V Kazachstane, Iráne a Uzbekistane sa teploty pohybovali 2 až 3 stupne nad normálom.

V oblasti Sahelu a západnej Afriky boli rekordy prekonané v Mali, Nigeri, Nigérii, Burkine Faso a Čade. V Nigérii išlo o najteplejší rok v histórii, v ostatných krajinách patrí medzi štyri najteplejšie. Odchýlky dosiahli 0,7 až 1,5 stupňa Celzia.

Podľa siete World Weather Attribution sú od roku 2015 extrémne horúčavy v dôsledku klimatických zmien takmer desaťnásobne pravdepodobnejšie.

Horúce európske leto a mimoriadne teplá jeseň

V Európe sa približne desať krajín blíži k prekonaniu ročného teplotného rekordu, najmä vďaka výnimočne horúcemu letu. Vo Švajčiarsku a na Balkáne boli letné teploty o 2 až 3 stupne Celzia vyššie než zvyčajne.

Španielsko, Portugalsko a Veľká Británia zaznamenali najhorúcejšie leto v histórii, sprevádzané rozsiahlymi požiarmi. Vo Veľkej Británii spôsobila najsuchšia jar za posledné storočie problémy z nedostatkom vody.

Severná Európa síce unikla júnovej vlne horúčav, no zažila mimoriadne teplú jeseň. V Nórsku, Švédsku, Fínsku a na Islande sa rok 2025 zaradí medzi dva najteplejšie v histórii.

