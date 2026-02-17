Obľúbený Ramsay je poradcom na ZOH. Teší sa, že z chlapcov vyrástli lídri, vyzdvihol nielen Slafkovského - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Doviedol slovenskú reprezentáciu k historickej bronzovej medaile na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022. Na majstrovstvách sveta síce žiaden cenný kov do zbierky nepridal, no hokeju krajine spod Tatier vnútil identitu a podobu, ktorou sa javí doteraz.
Reč nie je o nikom inom ako o 74-ročnom Kanaďanovi Craigovi Ramsaymu. Ten cestoval z domova až do Talianka na ďalší športový sviatok.
Stále je členom realizačného tímu, no pôsobí ako poradca. Sleduje jednotlivé zápasy i výkony, radí, pomáha a poskytuje svoje dlhoročné skúsenosti.
Fehérváry: Nemáme veľké mená ako Švédsko či Kanada, ale máme "Slaf-gól-ského" - FOTO
Nová generácia
„Som naozaj hrdý na Juraja Slafovského a samozrejme aj na Šimona Nemca. Keď títo mladí chlapci začínali, tak boli ešte veľmi malí, no teraz sú to veľkí chlapi, ktorí nesú a vedú náš tím vpred. Slafkovský vyhráva množstvo súbojov a uľahčuje tým hru pre ostatných. ‚Nemy’ je zase ten obranca, ktorý dokáže vyviesť puk a potiahnuť hru. To nám zo začiatku chýbalo – nemali sme tam takého chlapca, ktorý by to dokázal. A teraz už máme. Obaja sa stali lídrami novej generácie a je to pre nich skvelé. Je radosť ich sledovať,“ začal Ramsay pre web sport.sk.
Všetko sa podľa neho začalo pred štyrmi rokmi. Vtedajší tínedžer a rodák z Košíc sa stal so siedmimi gólmi najlepším strelcom turnaja a bol aj najlepším útočníkom.
„Je to typ hráča, ktorý chce byť v každom tíme tým hlavným mužom. Chce byť lídrom tímu. Myslím si, že v Nemcovi a Slafkovskom máme presne takýchto hráčov. Sú výnimoční a budú výnimoční aj naďalej. Sú to chlapci, na ktorých sa tešíme, že ich budeme vidieť každý rok a že budú viesť náš hokejový tím,“ priblížil skvelý hokejový tréner.
Užíva si to
To, ako sa stal Slafkovský lídrom netrvalo vôbec dlho. „Spomeňte si znova na olympiádu v Pekingu – viedol bodovanie i tabuľku strelcov ako sedemnásťročný! Kto toto dokáže? Tento chlapec bude hviezdou veľmi dlhý čas.“
V Miláne je Ramsay aj so svojou manželkou. Okrem hokeja si však dokázal nájsť čas aj na pamiatky mesta, na čo nemal v minulosti čas ako hlavný kouč.
„Teraz môžem naozaj ‚vypnúť’, nestrachujem sa o prípravu, alebo aby bolo niečo hotové a pripravené. Môžem ísť von a oddýchnuť si. Je to celkom dobrá príležitosť pre starého chlapa, aby si užil trochu zábavy na konci, alebo možno blízko konca. Zatiaľ je to skvelý turnaj a naozaj si to užívam,“ prezradil pre uvedený web.
Slovenskí hokejisti sa zhodli, že súpera si nevyberajú. Nevypláca sa to, vraví Sukeľ - FOTO
Zmenil zmýšľanie
Výkon slovenských hokejistov sa mu nepozdával len proti Švédsku. „Vždy som hral jeden systém. Moja teória vždy bola – poďme ich naháňať a donúťme ich robiť chyby. Nemyslím si, že je to teraz až také defenzívne. Stále sa snažíme o to, aby sme forčekovali a útočili. Páči sa mi spôsob, akým hráme. Je to pre mňa zábava, keď forčekujeme a vyhrávame súboje, to ma robí šťastným.“
Neprekvapuje ho, že Slováci dokážu konkurovať aj tímom plným hviezd z NHL. Priblížil, že už od začiatku pôsobenia na lavičke národného tímu videl, že hráči dokážu zdolať kohokoľvek.
„Jediné, čo tomu chýbalo a brzdilo nás, bolo, že hráči tomu až tak neverili. Myslím si, že sme sa cez tento bod už dostali. Teraz chápeme, že môžeme vyhrať,“ uviedol Ramsay.
Ďalšie pochvaly
Teší ho, že dal Slafkovskému a Nemcovi šancu a v súčasnosti sú dôležitými piliermi mužstva. Považuje ich za „vlastných chlapcov“.
„Som na nich veľmi hrdý, pretože nielenže sú dobrí, ale oni chcú byť dobrí. Chcú byť hviezdami, chcú byť najlepšími hráčmi. Dokonca sa navzájom tlačia dopredu v zmysle ‚ja ťa prekonám a budem lepší’. Myslím si, že je to pre nich skvelá príležitosť niečo tu ukázať a predviesť. Keď ich vidíte v presilovke, ako si veľakrát nahrávajú, tak vidieť, že sa pri tom aj bavia,“ povedal skúsený tréner s tým, že sa mu azda najviac páči rýchlosť celého kádra a to, že dokážu korčuľovať s každým súperom.
Bez pochvaly neostal ani michalovský rodák Pavol Regenda. „Vidíte na ňom, že chce hrať presilovky, chce vyhrávať a ísť do súboja. Regenda je skvelý príbeh. Ďalší taký chlap je Miloš Kelemen, ktorý hrá podobne bojovný štýl hokeja. Je fajn vidieť späť aj Lukáša Cingela. Myslím si, že odvádza dobrú prácu. Je tu celá skupina chlapcov, ktorí sa chopili šance a povedali si, že to dokážu. Teraz musia všetci pochopiť, že v ďalšom zápase to musíme urobiť a dokázať spoločne,“ doplnil pre spomenutý portál s tým, že nevidí dôvod, prečo by sa nemohla opakovať pekinská bronzová rozprávka.
ONLINE - Hokej: Nemecko - Francúzsko (výsledok osemfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO
V stredu 18. februára sa slovenskí hokejisti stretnú vo štvrťfinále s víťazom duelu medzi Nemeckom a Francúzskom. Zatiaľ to vyzerá na prvý menovaný štát, keďže po druhej tretine vedie 3:1.
Vzájomný súboj je na programe o 12.10 h. Semifinále, zápas o tretie miesto a finále sa uskutoční od piatka 20. do nedele 22. februára.