Fehérváry: Nemáme veľké mená ako Švédsko či Kanada, ale máme "Slaf-gól-ského" - FOTO

Slovensko má na súpiske sedem hráčov z NHL, no v porovnaní so Švédskom či Kanadou ide stále o outsidera. O to viac vyniká význam 21-ročného krídelníka Juraja Slafkovského.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Juraj Slafkovský sa teší z prvého gólu v zápase proti Fínsku v základnej B-skupine na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti na zimných olympijských hrách 2026 opäť dokazujú, že aj bez plejád hviezd môžu konkurovať svetovým veľmociam. Jedným z hlavných dôvodov je útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa postupne mení na lídra národného tímu aj symbol novej generácie slovenského hokeja.

Sedem hráčov z NHL

Slovensko má na súpiske sedem hráčov z NHL, no v porovnaní so Švédskom či Kanadou ide stále o outsidera. O to viac vyniká význam 21-ročného krídelníka. „Myslím si, že je naozaj dôležité byť ako jeden tím, najmä pre mužstvo ako sme my,“ povedal obranca Martin Fehérváry pre New York Times. „Nemáme také veľké mená ako Švédsko alebo Kanada, však? Ale máme Slaf-gól-ského.“

Slafkovský je ofenzívnym motorom mužstva. V Miláne nadviazal na svoje vystúpenie z Pekingu 2022, kde ako 17-ročný siedmimi gólmi dotiahol Slovensko k historickému bronzu a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja. Tentoraz má po troch zápasoch na konte šesť bodov (3+3) a celkovo už desať gólov v desiatich olympijských dueloch. Slovensko vyhralo základnú B-skupinu pred Švédskom a Fínskom a priamo postúpilo do štvrťfinále.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
49 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

„Chcem byť tým chlapom a som šťastný, že to funguje, ale skutočný turnaj sa začína až teraz,“ povedal Slafkovský. „V stredu musíme prísť a ukázať to znova.“ Po dramatickom zápase so Švédmi dokonca s úsmevom priznal: „Aký zápas. Nikdy som neoslavoval prehru. Všetko má svoje prvýkrát.“

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
41 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko

Obrovský posun

Podľa trénera Vladimíra Országha je na Slafkovskom viditeľný obrovský posun. „Bol výnimočný už v Pekingu. Teraz, ako rastie ako hráč aj ako človek, je stále lepší a lepší. On to ten, kto nás vedie každý zápas.“ K rastu mu pomohlo aj pôsobenie v klube Montreal Canadiens, kde čelí enormnému tlaku. V aktuálnej sezóne NHL nazbieral 45 bodov (21+24) v 57 zápasoch a patrí medzi piliere mladého tímu.

Bývalá slovenská hviezda Marián Gáborík, dnes televízny analytik, vidí na Slafkovskom výraznú zrelosť. „Juraj je ako hráč vyzretejší. Vidíte, že tu na olympijských hrách dokazuje veľké veci. Nemal takúto úroveň sebavedomia minulý rok ani v predchádzajúcich sezónach v NHL,“ povedal podľa webu NHL.com. Vyzdvihol jeho komplexnosť: kontrolu puku, defenzívnu hru aj pokoj v osobných súbojoch.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
31 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko

Chvála prichádza aj zvnútra kabíny. Kapitán Tomáš Tatar hovorí o generačnom talente. „Jeho strop je už teraz vysoký a myslím si, že môže ešte rásť. Je skvelý hráč aj človek do kabíny. Je úžasné vidieť, ako niekto preberá štafetu. On je ďalšia generácia,“ uviedol 35-ročný útočník.

Fotogaléria k článku:

Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
15 fotografií v galérii
Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
Viac k osobe: Juraj SlafkovskýMarián GáboríkMartin FehérváryTomáš Tatar
Firmy a inštitúcie: Montreal Canadiens
Okruhy tém: Slovenská hokejová reprezentácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk