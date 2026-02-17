Fehérváry: Nemáme veľké mená ako Švédsko či Kanada, ale máme "Slaf-gól-ského" - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti na zimných olympijských hrách 2026 opäť dokazujú, že aj bez plejád hviezd môžu konkurovať svetovým veľmociam. Jedným z hlavných dôvodov je útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa postupne mení na lídra národného tímu aj symbol novej generácie slovenského hokeja.
Sedem hráčov z NHL
Slovensko má na súpiske sedem hráčov z NHL, no v porovnaní so Švédskom či Kanadou ide stále o outsidera. O to viac vyniká význam 21-ročného krídelníka. „Myslím si, že je naozaj dôležité byť ako jeden tím, najmä pre mužstvo ako sme my,“ povedal obranca Martin Fehérváry pre New York Times. „Nemáme také veľké mená ako Švédsko alebo Kanada, však? Ale máme Slaf-gól-ského.“
Slováci v popredí štatistík: Slafkovský druhý najproduktívnejší, Hlavaj zlikvidoval najviac striel - FOTO
Slafkovský je ofenzívnym motorom mužstva. V Miláne nadviazal na svoje vystúpenie z Pekingu 2022, kde ako 17-ročný siedmimi gólmi dotiahol Slovensko k historickému bronzu a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja. Tentoraz má po troch zápasoch na konte šesť bodov (3+3) a celkovo už desať gólov v desiatich olympijských dueloch. Slovensko vyhralo základnú B-skupinu pred Švédskom a Fínskom a priamo postúpilo do štvrťfinále.
Obrali rozhodcovia Slovensko o gól v zápase proti Švédsku? Bol podľa vás puk za bránkovou čiarou - FOTO
„Chcem byť tým chlapom a som šťastný, že to funguje, ale skutočný turnaj sa začína až teraz,“ povedal Slafkovský. „V stredu musíme prísť a ukázať to znova.“ Po dramatickom zápase so Švédmi dokonca s úsmevom priznal: „Aký zápas. Nikdy som neoslavoval prehru. Všetko má svoje prvýkrát.“
Fínske prekliatie sa skončilo po 22 rokoch. Nagy pre SITA po výhre Slovenska: Ostatné mužstvá si už na nás dajú pozor - FOTO
Obrovský posun
Podľa trénera Vladimíra Országha je na Slafkovskom viditeľný obrovský posun. „Bol výnimočný už v Pekingu. Teraz, ako rastie ako hráč aj ako človek, je stále lepší a lepší. On to ten, kto nás vedie každý zápas.“ K rastu mu pomohlo aj pôsobenie v klube Montreal Canadiens, kde čelí enormnému tlaku. V aktuálnej sezóne NHL nazbieral 45 bodov (21+24) v 57 zápasoch a patrí medzi piliere mladého tímu.
Slovenskí hokejisti sa zhodli, že súpera si nevyberajú. Nevypláca sa to, vraví Sukeľ - FOTO
Bývalá slovenská hviezda Marián Gáborík, dnes televízny analytik, vidí na Slafkovskom výraznú zrelosť. „Juraj je ako hráč vyzretejší. Vidíte, že tu na olympijských hrách dokazuje veľké veci. Nemal takúto úroveň sebavedomia minulý rok ani v predchádzajúcich sezónach v NHL,“ povedal podľa webu NHL.com. Vyzdvihol jeho komplexnosť: kontrolu puku, defenzívnu hru aj pokoj v osobných súbojoch.
Hokej: Slovensko o gól porazilo Taliansko, výborne zachytal Škorvánek a na olympiáde môžeme ísť priamo do štvrťfinále - FOTO
Chvála prichádza aj zvnútra kabíny. Kapitán Tomáš Tatar hovorí o generačnom talente. „Jeho strop je už teraz vysoký a myslím si, že môže ešte rásť. Je skvelý hráč aj človek do kabíny. Je úžasné vidieť, ako niekto preberá štafetu. On je ďalšia generácia,“ uviedol 35-ročný útočník.