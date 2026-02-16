O voľné miesto v súdnej rade sa uchádzajú dvaja kandidáti

Miesto v rade sa uvoľnilo po Dane Jelinkovej Dudzíkovej, ktorá sa 19. januára vzdala funkcie členky rady.
Súdna rada
O voľné miesto člena Súdnej rady SR voleného sudcami sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ako rada v tejto súvislosti informovala, konkrétne nimi sú sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Zuzana Kučerová a sudca Krajského súdu v Trnave Martin Žovinec. Miesto v rade sa uvoľnilo po Dane Jelinkovej Dudzíkovej, ktorá sa 19. januára vzdala funkcie členky rady.

Zuzanu Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Martina Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave,“ informovala rada.

Samotná voľba nového člena sa uskutoční 25. marca. „Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave,“ dodala rada.

