Dana Jelinková Dudzíková sa vzdala členstva v súdnej rade, Kosová vyjadrila ľútosť a vyzdvihla jej výrazný prínos

Ako ďalej zdôraznila, s Jelinkovou Dudzíkovou hovorila opakovane a dlho, a jej rozhodnutie skončiť v rade nebolo unáhlené.
Členka Súdnej rady SRDana Jelinková Dudzíková sa v pondelok listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady Marcely Kosovej, vzdala členstva v rade. Ako súdna rada v tejto súvislosti informovala, mandát jej zaniká nasledujúcim dňom, teda v utorok 20. januára. Jelinková Dudzíková bola za členku súdnej rady zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022. Mandátu sa ujala 1. júla toho istého roku.

Je mi veľmi ľúto, že sa Dana Jelinková Dudzíková vzdala funkcie členky súdnej rady. S podporou sudcov vykonala v súdnej rade veľa práce, bola aktívnou a neprehliadnuteľnou súčasťou súdnej rady. Veľmi výrazný bol jej prínos aj v oblasti etiky sudcov či v medzinárodnej oblasti. Súdnu radu dôstojne reprezentovala napríklad v rámci aktivít ENCJ (Európska sieť súdnych rád) a OECD,“ uviedla predsedníčka rady Kosová.

Ako ďalej zdôraznila, s Jelinkovou Dudzíkovou hovorila opakovane a dlho, a jej rozhodnutie skončiť v rade nebolo unáhlené. „Rozumiem jej dôvodom a chápem ju. Hoci som dúfala, že si to rozmyslí,“ dodala Kosová.

