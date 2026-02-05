Blíži sa voľba predsedu Najvyššieho správneho súdu SR, známe sú dve kandidátky

Kandidátky na post predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sú známe. Informovala o tom Kancelária Súdnej rady SR. Pripomenula, že predsedníčka Súdnej rady SRMarcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na predsedu NSS SR 9. januára, keďže 18. mája uplynie funkčné obdobie súčasného predsedu Pavla Naďa.
Sudcovia budú voliť náhradu za Jelinkovú Dudzíkovú, informovala predsedníčka Súdnej rady Kosová
Svoje návrhy kandidátov mohli navrhovatelia predložiť predsedníčke súdnej rady do 2. februára, pričom v tejto lehote boli doručené návrhy na dve kandidátky. Súdna rada priblížila, že Katarínu Benczovú navrhlo päť sudcov NSS SR. Petru Príbelskú navrhlo 14 sudcov NSS SR a sudcovské rady Správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Voľba predsedu sa uskutoční 14. apríla o 9:00 na pôde Súdnej rady SR. Do tej doby musí súdna rada preveriť majetkové pomery kandidátok a dohľad nad splnením predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Úspešná kandidátka musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady. Kosová ubezpečila, že sa tejto voľby s plnou vážnosťou a zodpovednosťou zhostia všetci členovia súdnej rady. Podotkla, že voľba predsedu NSS SR je dôležitou kompetenciou súdnej rady, ktorá je jej zverená priamo ústavou.