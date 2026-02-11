Súdna rada Slovenskej republiky prevzala záštitu nad konferenciou „Spoločne pre deti“

Medzinárodná vedecká konferencia „Spoločne pre deti – Presadzovanie najlepšieho záujmu dieťaťa ako spoločná zodpovednosť rodiny, štátu a spoločnosti“ sa konala 10. februára 2026 v Aule Jána Pavla II. Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hlavným organizátorom konferencie venovanej téme, ktorá stojí na pomedzí práva, psychológie a základnej ľudskosti, bol Úrad komisára pre deti. Účastníkmi konferencie boli vedci, akademici, predstavitelia súdnej rady, sudcovia, prokurátori, advokáti, politici, zástupcovia neziskového sektora a rodičia.
„Efektivita a rýchlosť súdneho rozhodovania sú v rodinnoprávnych veciach priamym nástrojom ochrany práv dieťaťa. Naši sudcovia vedia, že dieťa musí mať možnosť vyjadriť svoj názor spôsobom, ktorý je primeraný jeho veku a vyspelosti, a má mať k tomu vytvorené bezpečné prostredie,“ uviedla predsedníčka súdnej rady vo svojom príhovore.
Prednášky a panelovú diskusiu širokého spektra účastníkov spájala snaha o „najlepší záujem dieťaťa“, ktorý sa stal pevnou súčasťou Dohovoru o právach dieťaťa. Výmena názorov a množstvo postrehov odrážajúcich skúsenosti aktérov priniesli podnety pre lepšiu interdisciplinárnu spoluprácu. Presadzovanie najlepšieho záujmu dieťaťa rodinou, štátom a spoločnosťou je spoločnou povinnosťou a aj spoločnou zodpovednosťou.
„Som presvedčená, že aj táto konferencia môže prispieť k tomu, aby rodina dieťa milovala, štát chránil a spoločnosť rešpektovala. Iba touto súhrou môžeme zabezpečiť, že práva detí neostanú len na papieri, ale stanú sa žitou realitou. Najlepší záujem dieťaťa musí byť pre nás všetkých kompasom a nie frázou,“ uzavrela Marcela Kosová.
Informačný servis