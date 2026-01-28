Prezident Pellegrini vymenoval 25 nových sudcov, zdôraznil význam funkčného súdnictva pre stabilitu štátu

Prezident Peter Pellegrini v stredu vymenoval 25 nových sudcov na návrh Súdnej rady SR. Ako informovala kancelária hlavy štátu, ide konkrétne o 22 sudcov všeobecných súdov a tri sudkyne správneho súdu, ktorí začnú svoje pôsobenie na súdoch naprieč celým Slovenskom.
Nezávislé a funkčné súdnictvo
Prezident v príhovore k novým sudkyniam a sudcom zdôraznil význam nezávislého a funkčného súdnictva pre stabilitu demokratického štátu.
„Ide o jedno zo základných ľudských práv, od ktorého sa odvíja napĺňanie ďalších občianskych práv a slobôd. A odvíja sa od neho aj dôvera občanov v právo, v spravodlivosť, v zákon a v demokratický systém,“ uviedol prezident Pellegrini. Zároveň sudcom pripomenul, že výkon sudcovskej funkcie presahuje individuálnu rovinu a má širší spoločenský dosah. „Tento okamih na vás kladie bremeno zodpovednosti nielen za vašu prácu, ale aj za to, v akej kondícii bude slovenské súdnictvo a akej sa bude tešiť dôvere,“ povedal prezident.
Hlava štátu taktiež upozornila, že otázka efektívnosti súdnictva zostáva aktuálnou výzvou. Poukázala pri tom na vysoký podiel sťažností na prieťahy v konaniach, ktoré sa opakovane objavujú v agende Ústavného súdu SR, pričom zdôraznila potrebu ďalšieho zvyšovania kvality a rýchlosti rozhodovania.
Digitalizácia a modernizácia
„Z tohto pohľadu je pozitívny a významný každý krok, ktorý zvýši kvalitu slovenského súdnictva, zefektívni a zrýchli rozhodovanie súdov,” skonštatoval prezident. Ako ďalej doplnil, modernizácia justície nespočíva len v technických riešeniach. „Popri digitalizácii a modernizácii súdnictva vidím veľkú nádej práve vo vás. Pretože modernizáciou súdov ste aj vy,“ odkázal Pellegrini novovymenovaným sudcom a sudkyniam.
Prezident zároveň vyjadril dôveru v odbornú pripravenosť a osobnú integritu nových sudcov. „Verím, že vaše znalosti, doterajšie pracovné skúsenosti i morálne kvality vás predurčujú k tomu, aby ste tieto očakávania napĺňali každodennou prácou, s maximálnym úsilím a odhodlaním,“ uzavrel Pellegrini a poprial sudcom veľa úspechov pri výkone funkcie.