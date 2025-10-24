Novela o hazarde v parlamente uspela. Huliak chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi – VIDEO

Vďaka novele môžeme hovoriť o zoštátnení obchodu s hazardom národnou lotériovou spoločnosťou Tipos.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 23. schôdze
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Novelu zákona o hazarde, ktorú do parlamentu predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, parlament 71 hlasmi schválil. Hlasovania sa zdržal celý klub SNS. Opozícia v čase hlasovania nebola v sále prítomná a neprezentovala sa a tak na schválenie stačila väčšina prítomných poslancov. Vďaka novele môžeme hovoriť o zoštátnení obchodu s hazardom národnou lotériovou spoločnosťou Tipos.

V búrlivej rozprave k novele okrem iného odznelo z úst ministra Huliaka, že chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi. Ako argument použil aj prohibíciu v Spojených štátoch začiatkom minulého storočia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pôvodne predloženú novelu však koaliční poslanci na poslednú chvíľu pozmenili. Podľa pozmeňovacieho návrhu budú môcť obce na svojom území hazard zakázať a Tipos, keď bude chcieť prebrať licencie kasín, bude musieť mať ich súhlas. Schválený zákon nadobúda účinnosť 27. októbra 2025.

Firma Tipos je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Vznikla na prelome rokov 1992 a 1993.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Rudolf Huliak
Firmy a inštitúcie: Národná rada SRSNS Slovenská národná stranaTipos
Okruhy tém: Hazard Minister cestovného ruchu a športu SR Novela zákona

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk