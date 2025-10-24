Novela o hazarde v parlamente uspela. Huliak chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi – VIDEO

Novelu zákona o hazarde, ktorú do parlamentu predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, parlament 71 hlasmi schválil. Hlasovania sa zdržal celý klub SNS. Opozícia v čase hlasovania nebola v sále prítomná a neprezentovala sa a tak na schválenie stačila väčšina prítomných poslancov. Vďaka novele môžeme hovoriť o zoštátnení obchodu s hazardom národnou lotériovou spoločnosťou Tipos.
Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona
V búrlivej rozprave k novele okrem iného odznelo z úst ministra Huliaka, že chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi. Ako argument použil aj prohibíciu v Spojených štátoch začiatkom minulého storočia.
Pôvodne predloženú novelu však koaliční poslanci na poslednú chvíľu pozmenili. Podľa pozmeňovacieho návrhu budú môcť obce na svojom území hazard zakázať a Tipos, keď bude chcieť prebrať licencie kasín, bude musieť mať ich súhlas. Schválený zákon nadobúda účinnosť 27. októbra 2025.
Firma Tipos je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Vznikla na prelome rokov 1992 a 1993.