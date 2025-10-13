Šipoš: Vláda zdiera rodiny s deťmi a živnostníkov, no lobistom hazardu necháva na účtoch milióny navyše – VIDEO

Keby vláda postupovala v téme hazardu rovnako ako iné krajiny, do štátneho rozpočtu by prišlo 300-miliónov ročne. Upozornil na to predseda poslaneckého klubu Hnutia SlovenskoMichal Šipoš. Ako zdôraznil, súčasná vláda zdiera rodiny s deťmi, živnostníkov a zamestnancov, no hazardným spoločnostiam a ich lobistom necháva na účtoch milióny navyše. Šipoš upozornil na obrovské rezervy Slovenska v zdanení hazardu.
„Ak by vláda postupovala podľa vzoru Rakúska či Poľska, do štátneho rozpočtu by mohli prúdiť stovky miliónov eur ročne,“ upozornil Šipoš.
Zdanenie hazardu
Poslanec vysvetli, že ak by vláda Roberta Fica (Smer-SD) zdanila kamenné kasína 50 percentami a online hazard 45 percentami, ako je to v susedných krajinách, štát by získal až 300 miliónov eur ročne. „Namiesto toho vláda radšej zvyšuje dane ľuďom a berie benefity rodinám,“ dodal Šipoš a pripomenul, že do parlamentu prišiel napríklad návrh, ktorým sa mala zvýšiť daň na jeden výherný automat na 9 300 eur.
„Na Slovensku je aktuálne približne 10 500 takýchto automatov. Tesne pred schválením však Huliakov poslanec Malatinec predložil pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude o výške dane rozhodovať vláda. Tá následne na svojom piatkovom rokovaní rozhodla, že daň nebude 9 300, ale len 4 400 eur,“ upozornil poslanec s otázkou, či v čase, keď vláda hovorí o konsolidácii, nebude chýbať v rozpočte 52 miliónov eur.
„Vláda pohŕda daňami od firiem, ktoré na hazarde zarábajú milióny, a namiesto toho zaťažuje rodiny, zamestnancov a živnostníkov a dôchodcom zmrazuje dôchodky. Pýtam sa – čo za to dostali Fico s Huliakom, keď ustúpili hazardnej lobby a darovali jej 52 miliónov eur? Bude to ďalšia vila na Jadrane, zlatá vaňa v luxusnom hoteli alebo niečo iné?“ vyhlásil Šipoš s tým, že ide facku všetkým slušným ľuďom a daňový bonus pre hazard.
Podľa Jakaba vláda chráni bohatých
Hnutie Slovensko upozornilo, že hazard spôsobuje rozvrat v tisíckach rodín a samotná vláda pritom deklarovala, že ho chce obmedzovať. Podľa poslanca Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko) to však zostalo len pri sľuboch. Upozornil, že objem stávok je oproti obdobiu spred piatich rokov štvornásobný.
„Len za minulý rok prehrali Slováci v hazarde 1,5 miliardy eur,“ spresnil Jakab. Poslanec je tak názoru, že sa minister športu Rudolf Huliak (Strana vidieka) a vláda v posledných týždňoch nebili za živnostníkov ani zamestnancov, ale zbrojársku a hazardnú lobby.
„Extrémne zisky v týchto sektoroch ochránili pred vyšším zdanením, zatiaľ čo obyčajných ľudí nechali napospas drahote,“ dodal Jakab a uzavrel s tým, že vláda chráni bohatých, pričom chudobní sa majú skladať na ich zisky.
Huliakovo ministerstvo sa voči tvrdeniam ohradilo
Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa voči tvrdeniam Jakaba a Šipoša ohradilo s tým, že ide o klamstvo a manipuláciu s číslami.
„Po prvé, nejde o daň, ale o povinný odvod. Páni poslanci by si mali naštudovať aspoň základné fakty, kým chcú viesť zmysluplnú diskusiu. V priemere sa tento odvod zvyšuje pre hracie automaty o 21 percent. Výška, ktorú navrhujú páni z Hnutia Slovensko, by tento odvod zvýšila o 132 percent, čo by v praxi znamenalo presun väčšiny hracích automatov do nelegálnych herní. Okrem toho, že štát by nevybral ani toľko peňazí čo teraz, znášal by náklady spojené s čiernym hazardom,“ vysvetlilo ministerstvo.
Ako dodalo, okrem povinného odvodu platia spoločnosti prevádzkujúce hracie prístroje aj daň zo zisku a odvod do rozpočtu obce. 52 miliónov, o ktorých hovorí Hnutie Slovensko, označilo ministerstvo za „fantazmagóriu“. Podľa ministerstva súčasne vyvstáva otázka, prečo politici z Hnutia Slovenska nezvýšili povinný odvod ani o cent počas svojho pôsobenia vo vláde. Ministerstvo sa domnieva, že za tým mohol byť práve úspešný lobbing prevádzkovateľov hazardných hier.