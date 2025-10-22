Zákon o hazarde ide proti záujmom obyvateľov obcí, Únia miest Slovenska žiada Rašiho o úpravu legislatívy

ÚMS zároveň upozorňuje na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu obyvateľov, ktorá vedie k väčšiemu záujmu o hazardné hry.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ÚMS: Priority pre rok 2024
Zľava v popredí: Prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a primátor mesta Bratislava Matúš Vallo počas tlačovej besedy k prioritám Únie miest Slovenska (ÚMS) pre rok 2024, ktoré sa týkajú návrhov na zmenu financovania samospráv, reformy verejnej správy a rozšírenie spolupráce miest pri zlepšovaní ich fungovania a zefektívnenie vynakladania rozpočtových zdrojov v mestách na radnici v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 25. január 2024. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa obrátila na predsedu Národnej rady SRRicharda Rašiho so žiadosťou o podporu riešenia novely zákona o hazarde, ktorá bola pripravená bez riadneho legislatívneho procesu. Podľa ÚMS táto novela poškodzuje práva samospráv, umožňuje totiž obchádzať platné rozhodnutia miest o zákaze hazardu, čím sa ohrozuje kompetencia miest konať v záujme svojich obyvateľov.

Sociálna situácia

Tento návrh ide priamo proti záujmom obyvateľov miest. Mestá a ich obyvatelia majú právo rozhodnúť, že hazardné hry na svojom území nechcú. Ak štát umožní obchádzať tieto rozhodnutia, popiera tým samotný princíp samosprávy,“ uviedol prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

ÚMS zároveň upozorňuje na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu obyvateľov, ktorá vedie k väčšiemu záujmu o hazardné hry a prináša vážne dôsledky ako zadlžovanie, stratu bývania, rozvrat rodín či ohrozenie výchovy detí. Mnohé mestá preto už prijali všeobecne záväzné nariadenia o zákaze hazardu na svojom území. V liste predsedovi parlamentu ÚMS žiada o podporu legislatívnej pripomienky, ktorá by zabránila obchádzaniu týchto rozhodnutí.

Návrh legislatívnej úpravy

Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa paragrafu 79 odsek 4 zákona o hazardných hrách, nie je možné rozhodnúť o udelení súhlasu s prevzatím individuálnej licencie,“ uvádza sa vo vyhlásení ÚMS. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby v mestách, kde bol hazard zakázaný, nebolo možné prevziať licenciu na jeho prevádzkovanie prostredníctvom iného subjektu.

Veríme, že predseda parlamentu podporí tento náš návrh legislatívnej úpravy, ktorá posilňuje princíp samosprávy a chráni obyvateľov miest pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ dodáva prezident Rybníček.

Viac k osobe: Richard Rybníček
Firmy a inštitúcie: Národná rada SRÚnia miest Slovenska
Okruhy tém: legislatívna úprava Predseda parlamentu Zákon o hazardných hrách

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk