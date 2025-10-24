Ficova vláda cez zákon o hazarde rozvráti rodiny. Opozícia žiada prezidenta, aby novelu nepodpísal – VIDEO

Vláda Roberta Fica cez zákon o hazarde rozvráti rodiny a zarobí na nešťastí občanov tejto krajiny. Uviedlo to Progresívne Slovensko v súvislosti s vo štvrtok večer schválenou novelou zákona o hazarde z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Opozícia v čase hlasovania nebola v sále prítomná a neprezentovala sa, na schválenie novely stačila väčšina prítomných poslancov.
Podľa poslanca PS Martina Dubéciho všetci, čo zostali v sále, podporujú to, že na Slovensku bude viac hazardu. „Môžu sa akokoľvek tváriť, že sú proti tomu, ale tým, v že v tej miestnosti zostanú, jasne ukážu svoj charakter. Tak, ako to býva v kasínach, kasína vždy vyhrávajú a hráči prehrávajú a v tomto prípade sú hráčmi občania tejto krajiny,“ skonštatoval.
Danko viní opozíciu
Predseda SNSAndrej Danko hodil vinu za schválenie novely na opozíciu. „Lenivá opozícia nechodí do práce, preto schválili zákon o hazarde,“ napísal na sociálnej sieti. Progresívne Slovensko reagovalo, že odísť z rokovacej sály (neprezentovať sa) je bežný postup a využíva ho aj koalícia.
Novela o hazarde v parlamente uspela. Huliak chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi – VIDEO
„To, že sa nebudeme prezentovať sme dopredu avizovali, SNS o tom včas vedela. Ak by bolo skutočne v ich záujme, aby zákon o hazarde neprešiel, spravili by to isté. Takto bolo prítomných 78 poslancov, keby sa SNS neprezentovala, bolo by ich 71. Čiže koalícia by nemala nadpolovičnú väčšinu (76) a nebola by uznášaniaschopná,“ argumentuje PS.
Výzva prezidentovi Pellegrinimu
Hnutie Slovensko vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal zákon o hazarde, ktorý ničí rodiny. Upozornilo na to, že zákon koalícia pretlačila v skrátenom legislatívnom konaní a zarezala aj rozpravu.
„Huliak to spravil preto, aby sa dostal ku kasínam, ktoré mali skončiť a ktoré už nikdy nemali byť,“ povedal poslanec Július Jakab. Dodal, že sú ochotní vysvetliť prezidentovi, že obce v skutočnosti nebudú mať právo veta ohľadom kasín, čo bol dôvod, pre ktorý viacerí poslanci nakoniec novelu podporili. Michal Šipoš poukázal na to, že posledné kasíno v Bratislave má 200 automatov, ktoré by skončili, keby neprišiel Huliak, a sú tu ešte ďalšie štyri mestá, kde dobiehajú licencie. Len v jednom bratislavskom kasíne sú mesačné tržby 2,8 milióna eur, z toho zisk je polovica.
Šipoš: Vláda zdiera rodiny s deťmi a živnostníkov, no lobistom hazardu necháva na účtoch milióny navyše – VIDEO
„Ja sa pýtam, prečo toto robí Rudolf Huliak, ktorý by sa mal starať o šport, cestovný ruch či kúpeľníctvo, a veci, ktoré pomáhajú zdraviu, nie rozvracajú rodiny a ničia zdravie? My máme veľké podozrenie, že Huliak a Migaľ ako ministri, ktorí vedia, že sú tu posledný raz, potrebujú rozbiť jackpot, aby už nikdy v živote nemuseli robiť,“ myslí si Šipoš. Pripomenul, že vyše 200-tisíc ľudí v Bratislave v dvoch petíciách vyjadrili nesúhlas s hazardom na území mesta, čo poslanci koalície odignorovali.
Koalícia podporujúca hazard
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadrila pohoršenie nad spôsobom, akým poslanci koalície prijali zákon, ktorý podľa nej neúmerne posilňuje postavenie hazardu v spoločnosti.
„Narýchlo zbúchaný, netransparentne upravovaný a nasilu pretlačovaný zákon mal jediný cieľ – kúpiť si lojalitu poslancov okolo Rudolfa Huliaka,“ uviedla SaS. Poslanci SNS sa podľa SaS síce zdržali hlasovania, no tým umožnili, aby zákon prešiel. „Svojím hlasovaním umožnili, aby zákon prešiel a aby hazardér Huliak a kasínová loby dostali, čo chceli,“ dodala strana. SaS kritizuje koalíciu za to, že poprela svoje doterajšie deklarované hodnoty.
„Nie je ani konzervatívna, ani sociálna, ani národná. Ukázala, že je nielen prozlodejská a promafiánska, večer (vo štvrtok pri hlasovaní o hazarde, pozn. SITA) si nasadila aj korunku najväčšieho podporovateľa hazardu v širokom okolí,“ konštatuje SaS. Strana zároveň upozornila, že Ficova koalícia hazarduje s budúcnosťou Slovenska a stavila ju na veľmi zlé karty.
KDH kritizuje ministra Huliaka
Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je schválený zákon darčekom pre herne a ranou pre rodiny. „Minister Huliak je v pazúroch lobistických skupín, pretože pretláča hazard aj napriek tomu, že si ľudia v miestnych referendách vybrali, že ho nechcú na území svojho mesta. Huliak šliape po ich cti a po ich rozhodnutí,“ povedal predseda KDH Milan Majerský s tým, že sa za to hanbia už aj vládni poslanci, či už zo Smeru, Hlasu, alebo SNS.
Zákon o hazarde ide proti záujmom obyvateľov obcí, Únia miest Slovenska žiada Rašiho o úpravu legislatívy
Kresťanská únia (KÚ) zásadne odmieta návrh zákona o hazarde, ktorý v skrátenom konaní schválil parlament. Zákon má nadobudnúť účinnosť len pár dní pred tým, ako končia licencie spoločnostiam PERIX (31. októbra) a EUROGOLD (26. novembra).
„Načasovanie zákona, jeho obsah aj spôsob prijatia vyvolávajú vážne pochybnosti o tom, komu má tento zákon pomôcť. Rodinám určite nie,“ hovorí poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka.
Možnosť chrániť komunity pred hazardom
KÚ tvrdí, že kasína týchto firiem by mala prebrať štátna spoločnosť Tipos, čo by znamenalo, že štát sa stane prevádzkovateľom hazardu, teda biznisu, ktorý ničí rodiny, spôsobuje závislosti a privádza ľudí do dlhov. Návrh zákona zároveň oberá mestá a obce o možnosť zakázať hazard na svojom území. KÚ upozorňuje na to, že samosprávy tak prídu o nástroj ochrany verejného poriadku.
„Každé euro, ktoré štát získa z hazardu, je euro, ktoré niekto stratil – často rodič, ktorý mal doma nakúpiť deťom, nie vkladať do automatu. Kresťanská únia bude vždy stáť na strane rodín, nie hazardu,“ dodal predseda Kresťanskej únie Milan Krajniak.
KÚ vyzýva vládu, aby zverejnila všetky informácie o pripravovanom preberaní kasín spoločnosťou Tipos a zároveň vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal tento zákon, ktorý podľa KÚ berie samosprávam právo chrániť svoje komunity pred hazardom.
Novelu zákona schválil parlament
Novelu zákona o hazarde, ktorú do parlamentu predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, parlament schválil 71 hlasmi. Hlasovania sa zdržal celý klub SNS. Opozícia v čase hlasovania nebola v sále prítomná a neprezentovala sa, a tak na schválenie stačila väčšina prítomných poslancov.
Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona
Vďaka novele môžeme hovoriť o zoštátnení obchodu s hazardom národnou lotériovou spoločnosťou Tipos. V búrlivej rozprave k novele okrem iného odznelo z úst ministra Huliaka, že chce získať pre štát peniaze, ktoré sa váľajú na zemi. Ako argument použil aj prohibíciu v Spojených štátoch začiatkom minulého storočia.
Pôvodne predloženú novelu však koaliční poslanci na poslednú chvíľu pozmenili. Podľa pozmeňovacieho návrhu budú môcť obce na svojom území hazard zakázať a Tipos, keď bude chcieť prebrať licencie kasín, bude musieť mať ich súhlas. Schválený zákon nadobúda účinnosť 27. októbra 2025.