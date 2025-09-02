Výrazné zvýšenie odvodov z hazardu posilňuje nelegálny trh, štát sa tak pripraví o významný príjem

Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že prílišné zaťaženie legálneho sektora nahráva šedým a čiernym herniam.
Diskusia o možnom zvýšení odvodov z hazardných hier na Slovensku otvára citlivú tému, ktorej dôsledky môžu presiahnuť očakávaný krátkodobý fiškálny efekt. Inštitút pre reguláciu hazardných hier varuje, že rýchle a neodborne pripravené zásahy bez hlbšej analýzy môžu mať negatívny vplyv nielen na legálnych prevádzkovateľov, ale aj na štátne príjmy a bezpečnosť samotných hráčov.

Každé nárazové a výrazné zvýšenie odvodov z hazardu je osvedčeným receptom na to, ako posilniť nelegálny trh,“ upozornil riaditeľ inštitútu Dávid Lenčéš.

Politické kalkulácie

Podľa neho legálni prevádzkovatelia nedokážu súperiť s nelegálnymi platformami, ktoré neplatia dane, obchádzajú regulačné požiadavky a cielia na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že prílišné zaťaženie legálneho sektora nahráva šedým a čiernym herniam. Lenčéš pripomenul aj výsledky nedávneho prieskumu, ktorý zrealizoval Sociologický ústav SAV spolu s agentúrou AKO.

Viac ako 38-tisíc osôb zapísaných v registri vylúčených osôb sa aktívne snaží obchádzať zákaz hrania tým, že využíva nelegálne online platformy. Podporiť takto čierny hazard v konkurenčnom zápase bude mať ťažké dopady na tých najzraniteľnejších hráčov,“ varuje.

Inštitút pre reguláciu hazardných hier preto apeluje na to, aby diskusia o regulácii hazardu nebola vedená len emocionálne či z krátkodobých politických kalkulácií. Podľa Lenčéša musí každé rozhodnutie vychádzať z dôkladných ekonomických a regulačných analýz, ak má byť cieľom stabilný a kontrolovaný trh.

Úder pre kamenné herne

Analýzy inštitútu naznačujú, že radikálne zvýšenie odvodov by znamenalo ďalší úder pre kamenné herne a kasína, ktoré už aj dnes čelia výraznému úbytku. Za posledných päť rokov klesol ich počet približne o polovicu, najmä pre regulácie na úrovni obcí. Vyššie odvody by podľa inštitútu pre mnohé z prevádzok znamenali neúnosný tlak v kombinácii s rastúcimi nákladmi na prenájmy, personál či licencie.

Je paradoxné, že štát sa môže snahou o vyšší odvod pripraviť o významnú časť príjmov. Zánik kamenných prevádzok znamená menej licencií, menej regulovaných hier pod dohľadom štátu a menej peňazí pre rozpočet. A zároveň viac priestoru pre nelegálne alternatívy,“ dodal Lenčéš.

