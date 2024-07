Nočná mora všetkých matiek. Keď sa vám stratí dieťa, idete zošalieť…

Stojíte na nástupišti metra plnom cestujúcich. Vaše dve malé dcérky naskočia do vlaku ako prvé. Chcete ísť za nimi, ale vtom sa dvere zatvoria a vlak odíde, pričom vy zostanete bezmocne stáť na nástupišti…

Nočná mora všetkých matiek. A úvod skvelého psychotrileru Nikto nič nevidel od Andrey Mara.

Ježišikriste. Jej deti sú vo vlaku, v osemmiliónovom meste, v pondelkovej rannej špičke. Bez nej. Bez dospelého. Dočerta, čo má urobiť? Pokúsiť sa dostať na nasledujúcu stanicu? Bežať tam? S kočíkom? Zastaviť taxík? Zavolať políciu? Opustiť stanicu jej pripadá nelogické. Čo ak sa sem deti vrátia a ju tu nenájdu? Lenže ako by sa sem mohli vrátiť? Všimol si niekto vo vlaku, čo sa stalo, a privezie ich späť? Sú dnes ľudia schopní takých láskavých skutkov? Žena stojaca vedľa nej na nástupišti sa jej prihovorí.

Cestou na nasledujúcu zastávku sa presviedčate, že všetko dobre dopadne. Keď však dorazíte na nástupište, nečakajú vás dve deti, ale iba jedno. A nikto nič nevidel. Je možné, že sa vaša druhá dcéra stratila? Alebo ju uniesol neznámy človek, náhodný okoloidúci? Alebo sa páchateľ nachádza bližšie, než si myslíte? Nikto nehovorí pravdu a čím dlhšie pátranie potrvá, tým ťažšie bude dcéru nájsť.

Nikto nič nevidel sa začína „bežným“ stratením 6-ročného dieťaťa, možno náhoda, možno únos, ale postupne to prerastá do niečoho obrovského a nečakaného. Autorka výborne nabaľuje ďalšie prekvapenia a zvraty, ukazuje ako jednotlivé postavy majú svoje malé tajomstvá, takmer všetci klamú a hoci sú to neraz drobné lži, tie sa znásobujú a môžu výrazne ovplyvniť životy iných ľudí. Prípadne menšie klamstvá sú len odrazovým mostíkom k tým veľký, dokonca až vražedným.

Je to dômyselná skladačka postáv, ktoré niečo skrývajú; falošných stôp, nerelevantných indícií, strachu a paniky. Autorka vás natoľko tiahne do príbehu, že jednoducho chcete vedieť, čo je za tým zmiznutím dievčatka. Kto to teda má na svedomí a prečo? A podarí sa ju vôbec vypátrať alebo je už mŕtva?

Maličkosti. Malé podvody, o ktorých Aaron napriek jej námietkam tvrdil, že sa ich dopúšťajú všetci. Maličkosti však môžu viesť k veľkým zmenám… a Aaron bol veľmi vytrvalý, keď ju prvý raz pozval na rande. A teraz vie, že podvádzal Yasmin. Toľko lží…

Číta Zuzka Jurigová Kapráliková:

Milan Buno, knižný publicista

