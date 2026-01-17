Aj keď ju má, Trumpovi nepatrí. Machadová navždy ostane nositeľkou ceny za mier, hovorí Nobelov výbor

Nobelova cena mieru je neoddeliteľná od osoby, ktorá ju získala, uviedol v piatok Nobelov výbor v reakcii na štvrtkové oznámenie jej tohtoročnej nositeľky Maríe Coriny Machadovej, že svoju medailu odovzdala americkému prezidentoviDonaldovi Trumpovi.
„Bez ohľadu na to, čo sa stane s medailou, diplomom či finančnou odmenou, v histórii je ako laureát zapísaný pôvodný držiteľ ceny,“ uviedol Nobelov výbor v oficiálnom stanovisku.
Výbor pripomenul, že laureáti nie sú nijako obmedzení v tom, ako naložia s medailou, diplomom či finančnou odmenou, a uviedol viacero prípadov, keď nositelia Nobelovej ceny svoje medaily predali alebo darovali.
Venezuelská opozičná líderka darovala Trumpovi svoju Nobelovu cenu za mier
Venezuelská opozičná líderka vyhlásila, že medailu darovala Trumpovi v snahe získať naspäť jeho podporu, potom ako ju po zadržaníprezidentaNicolása Madura „odsunul na vedľajšiu koľaj“. Prezident USA sa minulý rok intenzívne snažil získať Nobelovu cenu mieru s tvrdením, že si ju zaslúži za svoje snahy o zastavenie ôsmich vojen.
Nobelov výbor však cenu udelil Machadovej, ktorá ju podľa zdôvodnenia výboru získala „za neúnavnú prácu pri podpore demokratických práv venezuelského ľudu a za úsilie o spravodlivý a pokojný prechod od diktatúry k demokracii.“ Trumpovi napokon ako cenu útechy udelila ocenenie za mier Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).