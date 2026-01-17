Aj keď ju má, Trumpovi nepatrí. Machadová navždy ostane nositeľkou ceny za mier, hovorí Nobelov výbor

Výbor pripomenul, že laureáti nie sú nijako obmedzení v tom, ako naložia s medailou, diplomom či finančnou odmenou, a uviedol viacero prípadov, keď nositelia Nobelovej ceny svoje medaily predali alebo darovali.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Nobelova cena mieru je neoddeliteľná od osoby, ktorá ju získala, uviedol v piatok Nobelov výbor v reakcii na štvrtkové oznámenie jej tohtoročnej nositeľky Maríe Coriny Machadovej, že svoju medailu odovzdala americkému prezidentoviDonaldovi Trumpovi.

„Bez ohľadu na to, čo sa stane s medailou, diplomom či finančnou odmenou, v histórii je ako laureát zapísaný pôvodný držiteľ ceny,“ uviedol Nobelov výbor v oficiálnom stanovisku.

Výbor pripomenul, že laureáti nie sú nijako obmedzení v tom, ako naložia s medailou, diplomom či finančnou odmenou, a uviedol viacero prípadov, keď nositelia Nobelovej ceny svoje medaily predali alebo darovali.

Venezuelská opozičná líderka vyhlásila, že medailu darovala Trumpovi v snahe získať naspäť jeho podporu, potom ako ju po zadržaníprezidentaNicolása Madura „odsunul na vedľajšiu koľaj“. Prezident USA sa minulý rok intenzívne snažil získať Nobelovu cenu mieru s tvrdením, že si ju zaslúži za svoje snahy o zastavenie ôsmich vojen.

Nobelov výbor však cenu udelil Machadovej, ktorá ju podľa zdôvodnenia výboru získala „za neúnavnú prácu pri podpore demokratických práv venezuelského ľudu a za úsilie o spravodlivý a pokojný prechod od diktatúry k demokracii.“ Trumpovi napokon ako cenu útechy udelila ocenenie za mier Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Viac k osobe: Donald TrumpMaría Corina MachadováNicolas Maduro
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Americký prezident Nobelova cena Nobelova cena za mier
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk