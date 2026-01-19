Obchodná vojna o Grónsko nikomu nepomôže, varoval Starmer. Británia o odvetných clách voči USA zatiaľ neuvažuje

Britský premiér priznal, že situácia je vážna, no odmietol, že by ho mala donútiť vyberať si medzi USA a Európou, dvoma najbližšími spojencami Británie.
Britský premiér Keir Starmer na mimoriadnej tlačovej konferencii k americkým clám v obchodnej vojne o Grónsko, 19. január 2026. Foto: Jordan Pettitt/Pool Photo via AP
Obchodná vojna o Grónsko neprospeje nikomu, povedal v pondelok britský premiérKeir Starmer.„Použitie ciel proti spojencom je úplne nesprávne,“ uviedol pred novinármi na mimoriadnej tlačovej konferencii v reakcii na hrozby amerického prezidentaDonalda Trump o uvalenie ciel na niektoré európske štáty.

Trump cez víkend pohrozil desiatim európskym ekonomikám vrátane Veľkej Británie 10-percentým clom na všetok export do USA pre ich odmietavý postoj k prevzatiu Grónska Spojenými štátmi. Starmer na tlačovej konferencii pripomenul, že počas nedeľného telefonátu odporučil Trumpovi hľadať riešenie založené na partnerstve, faktoch a vzájomnom rešpekte.

Premiér zdôraznil, že jeho krajina bude brániť medzinárodné právo a využije „plnú silu vlády doma aj v zahraničí“ na ochranu bezpečnosti a budúcej životnej úrovne Britov. Zároveň pripomenul, že Londýn a Washington dlhodobo úzko spolupracujú, Británia však nesmie stratiť zo zreteľa vlastné národné záujmy.

Starmer priznal, že ide o vážnu situáciu, no odmietol, že by ho mala donútiť vyberať si medzi USA a Európou, dvoma najbližšími spojencami Británie.

Nemecký vicekancelár medzitým informoval, že Európa pripravuje protiopatrenia voči tomu, čo označil za Trumpovo „vydieranie“. Podľa Starmera medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) existuje „skutočná jednota a koordinácia“, no Británia zatiaľ neuvažuje o odvetných clách.

