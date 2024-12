Nie pre všetkých sú Vianoce časom hojnosti. Môžete to zmeniť

Projekt Lidla „Podeľ sa a pomôž“ je najväčšou potravinovou zbierkou na Slovensku. Prebieha počas celého roka, pomáha organizáciám takmer v sto slovenských mestách a doteraz podporila núdznych potravinami v hodnote viac ako 2 300 000 EUR.

Vianoce sú obdobím radosti, štedrosti a súdržnosti, no mnohí z nášho okolia sa potykajú s problémami aj v sviatočnom období. Až 943-tisíc Slovákov si totiž nemôže dovoliť kvalitné a plnohodnotné jedlo. Chudobou je ohrozený každý šiesty človek! Zázračný čas Vianoc však môže zažiť naozaj každý, a to aj vďaka aktivitám Lidla. Stačí sa zapojiť do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku – Podeľ sa a pomôž – priamo vo vašom Lidli. Aj malá pomoc sa počíta. O tom, že aj malé gestá môžu mať veľký význam a vytvoriť čarovnú atmosféru, sa presvedčili v krízovom centre OZ Domov – Dúha. Známy šéfkuchár Marcel Ihnačák pre nich pripravil sviatočné menu a vyčaroval úsmev na tvári.

Varenie ako prejav podpory a spolupatričnosti

V rámci projektu Lidla s názvom Podeľ sa a pomôž sa reťazec rozhodol podporiť matky s deťmi a detský domov v krízovom centre OZ Domov – Dúha. Šéfkuchár Kuchyne Lidla Marcel Ihnačák im spríjemnil predvianočné obdobie a pripravil výnimočný zážitok. Do varenia sa zapojili aj deti z krízového centra, ktoré okrem samotného varenia perfektne zvládli aj stolovanie. „Sme nesmierne radi, že sa nám napriek neľahkej situácii mamičiek i detí podarilo priniesť aspoň kúsok radosti a vidieť úsmevy na ich tvárach. Naša spolupráca s krízovým centrom je naozaj dlhoročná, súčasťou projektu Podeľ sa a pomôž sú od jeho úplného začiatku. Snažíme sa pomôcť viac ako len materiálne. Chceme im ukázať, že na nich myslíme a stojíme pri nich,“ povedala Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty.

Pomoc, ktorá nekončí Vianocami

Vianoce sú obdobím, kedy sa viac ako kedykoľvek inokedy zameriavame na pomoc iným. Avšak ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, ju potrebujú pravidelne, nielen počas sviatkov. Zbierka Podeľ sa a pomôž funguje už štyri roky a prebieha počas celého roka. „Vianoce sú vrcholom toho, o čo by sme sa mali snažiť celoročne. Aj drobným a pravidelným darom do potravinového koša dokážeme zabezpečiť, že niekto prežije nielen pokojné sviatky, ale že nebude mať núdzu o potraviny aj počas roka. Ďakujeme našim zákazníkom, za ich dôveru a podporu, ktorá má obrovský význam,“ doplnila Sobotová.

„Potravinovú zbierku, ktorá pomáha počas celého roka, vnímame ako veľmi prínosnú. Je to adresná pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú a pre našich klientov je takáto pomoc v dnešnej dobe veľmi cenná. Vďaka aj menším, no pravidelným potravinovým darom vieme zabezpečiť rozmanitosť potravín pre naše matky s deťmi v krízovom centre a zlepšiť tak ich každodenný život. Celoročná potravinová zbierka a pravidelná pomoc umožňujú prinášať nádej a pomoc tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, čo je pre týchto ľudí naozaj nenahraditeľné,“ hovorí Dagmar Povodová, riaditeľka zariadenia OZ Domov – Dúha.

Vďaka projektu Podeľ sa a pomôž môžete podporiť vo vašom okolí tých, ktorí to naozaj potrebujú. Je to veľmi jednoduché. Stačí, ak odovzdáte časť nakúpených trvanlivých potravín alebo drogérie do špeciálne označeného koša umiestneného za pokladnicami v akejkoľvek Lidl predajni na Slovensku. Diskont darované potraviny pravidelne odovzdáva ľuďom ohrozeným chudobu priamo v regióne. Každá predajňa má určenú konkrétnu lokálnu organizáciu, ktorú podporuje. Projekt prebieha trvalo už od roku 2020 a to vo všetkých Lidl predajniach po celej krajine. Ide o najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 300 000 €.

