Nemci sú mierni favoriti, no na papieri sa hrať nebude. Surový pre SITA: Draisaitla by mal brániť špeciálny obranný pár - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti sa do štvrťfinále dostali z prvého miesta skupiny B. Účasť medzi najlepšou si však v akomsi osemfinále museli vybojovať Nemci.
Favoriti zdolali Francúzov pohodlne 5:1 a zabezpečili si minimálne o jeden súboj navyše na zimných olympijských hrách v Taliansku.
Slovensko vo štvrťfinále ZOH 2026 vyzve výber Nemecka, ktorý si poľahky poradil s Francúzmi - FOTO
Stávkové kancelárie majú rôzny názor na to, kto by mal postúpiť, respektíve, kto je považovaný za papierovo silnejšie mužstvo.
Fortuna a Tipsport sú za to, že miernymi favoritmi sú Nemci, no Niké tvrdí presný opak a podľa kurzov to vyzerá tak, že by mali zvíťaziť a postúpiť Slováci.
Prvé dve menované kancelárie majú na triumf protivníkov kurzy od 2,34 do 2,40. Niké má číslo 2,55 na výhru Nemcov. Na remízu je hodnota medzi 4,10 až 4,30. Na víťazstvo Slovenska sú čísla od 2,40 do 2,52.
Slováci sú oddýchnutí, Nemci zase v rytme. Čo povedal obranca Černák pred štvrťfinále ZOH 2026 proti Nemecku?
Všetky tímy sa dostali do vyraďovacej časti bez ohľadu na umiestnenie. Slováci podľa názoru spomenutých stávkových kancelárií skončia na treťom mieste (kurzy 12 – 15) v tabuľke B-skupine za Švédskom (1,62) a Fínskom (2,40 – 2,45) a pred Talianmi (500 – 777). Papierové predpoklady sa však hlboko mýlili. Išlo o kurzy pri tipoch na prvú pozíciu v skupine.
Najväčším favoritom na zisk zlata boli pred začiatkom turnaja Kanaďania (kurzy 2,10 – 2,35), nasledovali Američania (3,15 – 3,30) a Švédi (6,50 – 7,20). Štvrtým adeptom na najcennejší kov boli Fíni (9 až 11).
Pred Slovákmi boli ešte reprezentácie Česka, Švajčiarska a Nemecka (aktuálni súperi). Slovenskí reprezentanti mali až ôsmy najvyšší kurz na šancu o šokujúce zlato (65-85). Za nimi nasledovali výbery Dánska, Lotyšska, Francúzska a Talianska.
Hokej: Zápas Nemecko - Francúzsko rozhodla prvá tretina, Slovensko už pozná súpera na štvrťfinále - FOTO
„Nemci majú svoju silu na čele s NHL hráčmi ako hviezdny Leon Draisaitl. Veľkou výhodou však bude to, že budeme môcť striedať druhí. Predpokladám, že tréner Vladimír Országh určí nejakú formáciu, respektíve aspoň minimálne obranný pár, ktorý bude mať na starosti Draisaitla,“ uviedol bývalý reprezentant Tomáš Surový pre agentúru SITA.
„Pevne verím ako aj všetci, že bude v našich silách zdolať Nemcov. Nevravím, že to bude ľahký zápas, ale myslím si, že štvrťfinále zvládneme a postúpime ďalej,“ doplnil Surový, ktorý pôsobí ako asistent trénera v HC Slovan Bratislava, pre SITA.