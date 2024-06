Nedovolená hra: milióny Európanov sledujú športové podujatia nelegálne a kupujú falošné športové vybavenie, čo výrobcov stojí 850 miliónov eur

9 % občanov Slovenska sleduje alebo streamuje športové prenosy z nelegálnych online zdrojov, pričom 19 % tvoria mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov.

Kvôli falšovanému športovému vybaveniu výrobcovia v celej EÚ každý rok prichádzajú až o 850 miliónov eur, čo predstavuje 11 % stratených tržieb.

Falošné športové vybavenie si cez internet vedome kúpilo 5 % mladých Slovákov vo veku od 15 – 24 rokov.

Na území celej Európy policajné orgány odhalili a zaistili 8 miliónov kusov falzifikátov luxusného a športového tovaru, ktorého maloobchodná hodnota sa odhaduje na 120 miliónov eur.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spúšťa pri príležitosti začiatku sezóny svetových športových podujatí kampaň s názvom „Play Fair“ (Hraj férovo), v rámci ktorej vyzýva fanúšikov, aby sledovali oficiálne prenosy a kupovali si autorizované výrobky.

Európa sa tento rok stane epicentrom športového diania. Svet sa pripravuje na sledovanie veľkolepých gólov v rámci európskej ligy UEFA 2024, fotografie z cieľových roviniek počas pretekov Tour de France a momenty, ktoré rozhodnú o zlatých medailách na olympijských a paralympijských hrách v Paríži.

Európania sa pripravujú na vysielanie najväčších športových podujatí, milióny z nich ich však budú zrejme sledovať nelegálne. Podľa štúdie úradu EUIPO o vnímaní, informovanosti a správaní občanov EÚ pri sledovaní športových prenosov, obsah z nelegálnych zdrojov sleduje alebo takýto obsah streamuje až 12 % občanov EÚ. Pokiaľ ide o mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, viac ako štvrtina z nich (27 %) priznáva, že pri sledovaní športu využíva nelegálne online kanály.

„Kým si toto leto budeme užívať vzrušujúce momenty zo súťaží, je veľmi dôležité, aby nielen hráči na ihriskách, ale aj diváci doma hrali férovo. Práva duševného vlastníctva spojené s týmito podujatiami chránia a skvalitňujú produkty sprostredkované fanúšikom, podporujú športovcov a sú inšpiráciou pre budúcich európskych a svetových šampiónov. Tým, že sledujeme oficiálne prenosy a kupujeme licencované produkty zabezpečujeme, aby naše obľúbené športy aj naďalej prinášali radosť budúcim generáciám,“ hovorí výkonný riaditeľ úradu EUIPO João Negrão.

VEĽKÉ PODUJATIA, VEĽKÉ PRÍLEŽITOSTI NA PODVODY

Okrem práv pri vysielaní rozsiahlych športových podujatí možno duševné vlastníctvo nájsť všade: od legendárnych olympijských kruhov a mien či podobizní vrcholových športovcov až po športovú výstroj súťažiacich, oficiálne maskoty alebo suveníry z podujatí.

Kde sú však peniaze, milióny divákov a spotrebiteľov, tam sa naskytne aj príležitosť, z ktorej môžu profitovať podvodníci. Nezákonné online vysielanie sa týka všetkých typov obsahu – vrátane športových podujatí. Úrad EUIPO odhaduje, že pirátske činnosti v rámci všetkých médií vytvárajú ročne nezákonné príjmy vo výške 1 miliardy eur.

Problém pirátstva priamych prenosov z podujatí existenčne ohrozuje financovanie športu. Príjmy z práv duševného vlastníctva sa na báze solidarity prerozdeľujú medzi športové hnutia a športovcov. V rámci konferencie EUIPO o boji proti online pirátstvu športových a iných živých podujatí organizovanej v októbri 2023 Emma Terho, predsedníčka komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru, vyhlásila: „Ak budú fanúšikovia pozerať športové podujatia vysielané naživo prostredníctvom nelegálnych prenosov, ohrozí to celý model financovania olympijského hnutia založeného na solidarite. Mediálne práva stratia svoju hodnotu a držitelia mediálnych práv prestanú tieto práva kupovať, čo by malo ďalekosiahle dôsledky pre model solidárneho financovania celého olympijského hnutia.“

Podľa úradu EUIPO popri športovom vysielaní aj odvetvie športových potrieb v EÚ hlási každý rok stratu z predaja vo výške 850 miliónov eur. Tento údaj nezahŕňa športové oblečenie, akým sú falšované futbalové dresy a napodobeniny športovej obuvi, ktoré v Európe predstavujú významnú časť z celkového množstva odhadovaných falzifikátov textilných výrobkov v hodnote 12 miliárd eur ročne.

V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH TAKMER POLOVICA MLADÝCH ĽUDÍ SLEDUJE NELEGÁLNE VYSIELANÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Štúdia úradu EUIPO o vnímaní duševného vlastníctva odhalila významné trendy v celej Európskej únii, pokiaľ ide o online pirátstvo športových podujatí vysielaných naživo: až 12 % celkovej populácie sleduje športové prenosy z nelegálnych online zdrojov alebo takýto obsah streamuje.

V EÚ je takáto prax najrozšírenejšia v Bulharsku, kde 21 % všetkých respondentov priznáva, že na sledovanie športu používa nelegálne online zdroje. Po ňom nasleduje Grécko (20 %), Írsko (19 %), Španielsko (19 %) a Luxembursko (18 %).

Podľa tejto štúdie mladší občania vo veku 15 – 24 rokov až dvakrát častejšie (v porovnaní s celkovou populáciou) hlásia nelegálny prístup k online prenosom športových podujatí. Nelegálne športové prenosy najčastejšie pozerá bulharská mládež (47 %), a to výrazne nad priemerom EÚ (27 %), za ktorou nasleduje Španielsko (42 %), Grécko (42 %), Slovinsko (39 %) a Írsko (34 %).

Podľa štúdie úradu EUIPO o porušovaní autorských práv online je streamovanie najobľúbenejšou metódou prístupu k nelegálnemu televíznemu obsahu –58 % pirátstva v EÚ prebieha formou streamovania a 32 % prostredníctvom sťahovania.

FALŠOVANÝ ŠPORTOVÝ TOVAR: PROBLÉM V HODNOTE 850 MILIÓNOV EUR

Podľa hodnotiacej tabuľky duševného vlastníctva a mládeže zostavenej úradom EUIPO v priemere 10 % mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov v EÚ priznáva, že nakupuje falšované športové vybavenie úmyselne, pričom najbežnejšie to praktizuje grécka mládež (až 18 %). Naopak, 7 % mladých európskych spotrebiteľov si falzifikáty kúpilo omylom.

Predaj týchto falšovaných výrobkov má významné dôsledky v rámci EÚ a podľa výpočtov úradu EUIPO sa odhaduje celková strata vo výške 851 miliónov eur ročne, čo zodpovedá 11 % celkového predaja v tomto odvetví. Najvyššie finančné straty zaznamenali vo Francúzsku, Rakúsku a Holandsku, pričom v každej z uvedených krajín sa vyčíslili na stovky miliónov eur. K najvyšším stratám z hľadiska úmerného vplyvu dochádza v Rumunsku, Litve a Maďarsku, pričom v každej uvedenej krajine falšované športové vybavenie predstavuje až 20 % celkových strát z objemu predaja.

Falšovanie má vážne hospodárske a sociálne dôsledky. Ďalšia nedávna štúdia úradu EUIPO o hospodárskom vplyve falšovania v odvetviach odevov, kozmetiky a hračiek v EÚ potvrdzuje, že okrem straty príjmov a zániku pracovných miest, menej kvalitné kópie produktov poškodzujú dobré meno značky. Európske hospodárstva sú čoraz skeptickejšie v súvislosti so spoľahlivosťou investovania do inovácií, čo je veľkou hrozbou pre ďalší rozvoj zdravého hospodárstva.

Falzifikáty taktiež predstavujú vážne zdravotné riziko pre spotrebiteľov a nespĺňajú európske normy v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Ako sa uvádza v štúdii EUIPO a OECD o nebezpečnom tovare, falšované športové vybavenie môže v kritických momentoch zlyhať a môže obsahovať aj toxické alebo nebezpečné zložky.

BOJ PROTI PIRÁTSTVU PODUJATÍ VYSIELANÝCH NAŽIVO

Piráti špecializujúci sa na živé podujatia majú niekoľko spôsobov, ako šíriť neautorizovaný obsah online, vrátane nelegálnych predplatených služieb a otvorených internetových streamov, ktoré sú udržiavané z príjmov z reklamy. Títo prevádzkovatelia používajú na predchádzanie ich odhaleniu sofistikované techniky, pričom na distribúciu obsahu sa často využívajú legitímne služby. Online pirátstvo pretrváva dokonca aj v prípade podujatí vysielaných na bezplatných kanáloch, ako sú olympijské hry alebo záverečné kolá majstrovstiev UEFA.

Proti pirátstvu podujatí vysielaných naživo bojujú krajiny a dotknuté strany v celej EÚ a opierajú sa pritom o predpisy a technológie, ktoré sú určené na blokovanie nezákonných online služieb. Európska komisia prijala dve odporúčania: jedno o boji proti online pirátstvu v prípade športových a iných živých podujatí, ktorým sa zriadila sieť špecializovaných vnútroštátnych správnych orgánov, a druhé na boj proti falšovaniu, a to intenzívnejším presadzovaním a zvyšovaním informovanosti, ku ktorému úrad EUIPO prispieva prostredníctvom šírenia informácií, vykonávania opatrení a monitorovania vynaloženého úsilia.

Úsilie v boji proti pirátstvu okrem toho zahŕňa aj zvyšovanie informovanosti, aby spotrebitelia vedeli nájsť legitímny digitálny obsah. Agorateka úradu EUIPO je nástroj, ktorý pomáha divákom identifikovať legálne ponuky online obsahu vrátane športových podujatí.

ELIMINÁCIA FALŠOVANÉHO TOVARU V EURÓPE

V rámci operácie Fake Star – iniciatívy zameranej na falšovaný tovar porušujúci práva známych značiek – policajné orgány v celej Európe odhalili a zaistili 8 miliónov kusov falšovaného luxusného a športového tovaru, čo je viac ako polovica zo 14 miliónov falšovaných výrobkov zaistených v roku 2023. Medzi falšovaným športovým tovarom sa nachádzali falošné textílie, obuv, etikety, kožené výrobky a odevné doplnky vrátane športovej obuvi a oblečenia v odhadovanej maloobchodnej hodnote 120 miliónov eur. Operácia viedla v súvislosti s falzifikátmi k zatknutiu 264 osôb.

Dovedna odhalili 552 611 kusov obuvi, 1 140 343 kusov športového oblečenia a 5 497 460 falošných etikiet s logom. Zaistenia potvrdzujú, že mnohé konečné falšované výrobky sú dokončované v Európe, kde sa nepravé logá pripájajú na neoznačené výrobky. Pri odkrývaní sietí falšovateľov sa v rámci operácie identifikovali aj iné závažné trestné činy, ako sú organizovaná trestná činnosť, pašovanie, podvody a pranie špinavých peňazí.

Operáciu Fake Star vedie španielska polícia v spolupráci s gréckou políciou a koordinuje ju Europol, pričom aktívne sa na nej zúčastňujú agentúry a orgány z 18 krajín.

O ÚRADE EUIPO

Úrad EUIPO je jednou z najväčších decentralizovaných agentúr Európskej únie so sídlom v španielskom Alicante. Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo, ktorý v roku 2024 oslávi svoje 30. výročie, spravuje zápis ochranných známok EÚ od roku 1994 a dizajnov od roku 2003, pričom obe tieto práva duševného vlastníctva sú platné v 27 členských štátoch Európskej únie. V roku 2023 bolo do portfólia agentúry pridané ďalšie právo duševného vlastníctva, a to zemepisné označenia remeselných a priemyselných výrobkov. Úrad EUIPO vykonáva aj činnosti v rámci spolupráce na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, aby vytvoril rovnaké podmienky vo svete duševného vlastníctva a je hostiteľom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

