Prevoz rakvy s pápežom mimo Vatikán médiá zaznamenajú po prvýkrát v dejinách

Historicky po prvýkrát budú môcť súčasná média zaznamenať prenesenie telesných ostatkov pápeža z Vatikánu na iné miesto za účelom pochovania. Upozornil na to vatikánsky portál Vatican News.

Rozlúčka s pápežom

Pápež František síce nebude prvým pápežom pochovanými mimo Vatikán, no prvým v modernej dobe, ktorá umožní priamy prenos sprievodu s rakvou do Baziliky baziliky Santa Maria Maggiore. Práve tam bude pápež podľa svojho želania v sobotu po pohrebným obradoch pred Bazilikou sv. Petra pochovaný.

Už len niekoľko hodín majú na rozlúčku s pápežom Františkom tí, ktorí mu chcú vzdať úctu priamo v Bazilike sv. Petra. Od stredy do piatkového poludnia tak podľa Vatikánu urobilo približne 150-tisíc ľudí. Prístup do radu bude ukončený približne o 18:00. Večer sa tam uskutoční obrad uzavretia truhly pápeža Františka, ktorý už bude súkromný.

Pohrebné obrady

Pohrebné obrady sa uskutočnia v sobotu o 10:00 na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra, predsedať im bude kardinál Giovanni Battista Re, ktorý je dekanom Kolégia kardinálov. Na sobotňajší pohreb pápeža Františka je zatiaľ potvrdených 130 delegácií, z toho približne 50 hláv štátov a desať panujúcich monarchov.

Podľa vatikánskeho informačného kanála budú na omši usporiadaní podľa protokolu, a teda v prvom rade budú vládni predstavitelia Argentíny, ako rodiska pápeža, potom Talianska, nasledovať budú členovia kráľovských rodín a ďalší prezidenti. Vatikánské médiá pripravujú na sobotu televízne a rozhlasové priame prenosy v pätnástich jazykoch vrátane štyroch posunkových.

Cesta sprievodu

„Sprievod s vozidlom, ktoré ponesie telo pápeža do baziliky Santa Maria Maggiore, vyjde z miesta nazývaného Perugino, no neprejde cez Námestie svätého Petra,“ informovali z Vatikánu.

Ďalej prejde po ulici Corso Vittorio Emanuele k Benátskemu námestiu, odtiaľ Rímskym fórom, okolo Kolosea, následne bude sprievod pokračovať ulicami Via Labicana a Via Merulana k samotnej bazilike. Cesta potrvá 30 až 40 minút. Truhla pápeža bude viditeľná. Zloženie do hrobu bude súkromným aktom.