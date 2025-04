Ľudia si robia selfie so zosnulým pápežom. Telefóny sú na takomto mieste nechutné, tvrdia veriaci - FOTO

Možnosť rozlúčiť sa s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra si nenechali ujsť desaťtisíce ľudí. Viacerí však nerešpektujú zákaz fotografovania a bez problémov si robia selfie so zosnulým pontifikom. To však pobúrilo viacerých veriacich a tiež vatikánskych úradníkov, ktorí sa rozhodli zasiahnuť. Informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„Všetci návštevníci sú vítaní, ale nie kvôli tomu, aby si urobili fotky. Stoja tu hodiny, modlia sa a vzdávajú úctu pápežovi. Fotenie je ale za hranicou dobrého vkusu,“ povedal pre The Times jeden z úradníkov.

To sa však zmenilo vo štvrtok, kedy už ochranka začala ľudí upozorňovať, ako uviedol 66-ročný veriaci Valerio Russo. Pri rakve už stojí improvizovaná ochranka a tiež členovia Švajčiarskej gardy. Napriek tomu je to niektorých návštevníkom jedno.

„Videla som ich pár, ktorí sa aj tak fotili, aj keď ich pracovníci upozornili, že sa vo vnútri nesmie fotiť. Robili sa, že nepočujú. Pri tom je to veľmi zrozumiteľné snáď v každom jazyku,“ dodala nahnevaná 56-ročná Cinzia Buccirosso.

Latest social media trend is to get a selfie with the dead Pope

#maincharacter #entitled #accountability pic.twitter.com/rf2LM4T8V0

— Im The Main Character (@MainCharacterDD) April 24, 2025