Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa nový projekt, do obnovy lesov pôjde 36 miliónov eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom spúšťa najväčší projekt obnovy slovenských lesov za posledné desaťročia.
Vďaka úspešným rokovaniam s Európskou komisiou sa podarilo pre Slovensko získať 36 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré pôjdu na modernú, ekologickú a odolnú obnovu lesov. Cieľom je pripraviť ich na meniacu sa klímu, sucho, veterné kalamity či premnoženú zver.
Nejde o krátkodobý projekt
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč zdôraznil, že nejde o krátkodobý projekt, ale o strategickú investíciu do budúcnosti krajiny. „Nejde nám o to, vysadiť čo najviac stromčekov. Chceme, aby z nich vyrástli silné a odolné lesy, ktoré zvládnu aj suchšie a teplejšie obdobia. Lesy sa už nedajú obnovovať tak, ako kedysi. Dnes musíme rátať so suchom, vetrom aj kalamitami,“ dodal minister.
Projekt sa realizuje v spolupráci s Národným lesníckym centrom (NLC), ktoré bude odborným garantom a koordinátorom obnovy. Moderné postupy zahŕňajú výsadbu pôvodných druhov stromov, využívanie ekologických materiálov a nechemických prípravkov, ako aj ochranu mladých porastov biologicky rozložiteľnými prvkami namiesto kovových pletív.
Dôležitá investícia
„Táto investícia je mimoriadne dôležitá, pretože bez finančných prostriedkov sa zdravé lesy vychovať nedajú. Les nerastie sám – vyžaduje si odbornú starostlivosť a dlhodobé plánovanie. Vďaka tejto investícii vieme zabezpečiť výchovu stabilných a zdravých lesných porastov,“ zdôraznil Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra.
Projekt zároveň podporí zamestnanosť v regiónoch, zapojí slovenské firmy a posilní spoluprácu medzi štátom, lesníkmi a odbornou verejnosťou. Každá fáza bude podliehať kontrolným mechanizmom v súlade so systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR.