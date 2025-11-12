Európska komisia víta dohodu o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky

Balík opatrení má znížiť administratívnu záťaž, zjednodušiť platobné režimy a zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárov.
Európska komisia privítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o balíku opatrení na zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Ako uviedol výkonný orgán Európskej únie, cieľom balíka je znížiť administratívnu záťaž, zjednodušiť platobné režimy a zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárov.

V rámci širšieho úsilia Komisie o zjednodušovanie ide o prvý súhrnný balík opatrení, pri ktorom sa dosiahla dohoda. Opatrenia prinesú výhody poľnohospodárom a členským štátom, uľahčia administratívu, zvýšia flexibilitu a pomôžu malým a stredným poľnohospodárskym podnikom lepšie využívať podporu SPP.

Reformy môžu poľnohospodárom ušetriť až 1,6 miliardy eur ročne a vnútroštátnym správnym orgánom 210 miliónov eur ročne. Súčasne zjednodušia a prispôsobia platby, požiadavky a krízové nástroje. Ak spoluzákonodarcovia potvrdia politickú dohodu a návrh formálne nadobudne účinnosť do konca roka, zjednodušenia a úspory sa môžu začať uplatňovať už od roku 2026.

