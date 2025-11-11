Rokliny v Slovenskom raji by mali byť bezpečnejšie, správa parku vypílila rizikové stromy

Rokliny Národného parku Slovenský raj by mali byť bezpečnejšie. V uplynulých týždňoch tam pracovníci jeho správy pílili suché či nahnuté stromy, ktoré by mohli ohroziť návštevníkov. Ako pre agentúru SITA vysvetlil riaditeľ Správy NP Slovenský rajTomáš Dražil, masívnejší výrub takýchto stromov realizovali po prvýkrát aj v Suchej Belej, v piatom stupni ochrany. Z tohto dôvodu ostali všetky spílené stromy na pôvodnom mieste.
Suché a nebezpečné stromy pílili pracovníci národného parku v najvyššom stupni ochrany, roklinách či rezerváciách v rámci projektu Pro Biota 1. Zameraný je na realizáciu opatrení Programu starostlivosti o NP Slovenský raj, končí sa v tomto roku.
Rizikové stromy vyznačili
„Využili sme financie z Európskej únie na realizáciu opatrení tohto programu. Podarilo sa ich urobiť veľa, vrátane obnovy lúk, ale aj netradičných, išlo napríklad o odstraňovanie spomínaných stromov i revitalizáciu potoka,“ priblížil riaditeľ správy národného parku. Aktivity sa týkali ochrany biodiverzity, podpory druhov a biotopov Natura 2000. Ide o názov pre sústavu chránených území členských krajín Európskej únie.
Podľa Dražila sa stromy v národnom parku prerezávali vždy, ak predstavovali nejaké ohrozenie, no nikdy nie takto systémovo. „Teraz sa v každej z desiatich roklín vyznačili rizikové stromy a nasledoval pomerne komplikovaný zásah aj v strminách skál,“ opísal.
Ako vysvetlil, samotné nachýlené stromy môžu nielen ohroziť návštevníkov, ale aj zmeniť tvár lokality a poškodiť biotop. „Keď strom spadne, turisti ho hneď obchádzajú a vtedy spodok rokliny eroduje, zašľapuje sa, ničí,“ dodal. Zámerom realizovaných opatrení je tak zamedziť poškodzovaniu biotopov roklín turistami, osobitne v Suchej Belej.
Revitalizácia horského potoka
Druhým pilotným opatrením v rámci projektu je kompletná revitalizácia degradovanej úzkej nivy horského potoka s unikátnym konceptom riešenia vytvorenia a zlepšenia podmienok pre všetky tam vyskytujúce sa druhy a biotopy NATURA 2000. Išlo o aktívny zásah bagrovaním.
„Revitalizáciu horského potoka, jeho údolia, sme realizovali za účelom zlepšenia stavu a kvality vody. V minulosti sa zásahom človeka potok dostal aj na cestu, my ho vrátime späť do pôvodného koryta a k tomu ešte zlepšíme podmienky pre tu vyskytujúci sa život, rovnako vodný režim lokality,“ uviedol Dražil.
V budúcej zonácii prejde následne toto územie po zásahu do A zóny. „Ide o pilotnú aktivitu, ktorá sa nielen na Slovensku, ale trúfam si povedať, že možno aj v Českej republike, v takýchto horských podmienkach a v takejto podobe, ešte nerealizovala,“ dodal riaditeľ Správy NP Slovenský raj.