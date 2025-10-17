Takáč v Ríme presadzoval potravinovú bezpečnosť, Európa by mala investovať viac do pôdy, nie do zbraní

Potravinová bezpečnosť, klimatické výzvy, budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2027 a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti pôdohospodárstva. To boli hlavné témy, ktoré riešil minister pôdohospodárstva Richard Takáč s predstaviteľmi Talianska a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetového potravinového programu (WFP).
Spolupráca s talianskym ministrom
Minister Takáč je presvedčený, že našiel pochopenie a podporu u talianskeho ministra pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Francesca Lollobrigidu. Partneri diskutovali o spoločných prioritách v oblasti potravinovej sebestačnosti, klimatickej odolnosti, ochrany pôdy a vody, ako aj o potrebe zjednodušiť európske predpisy pre farmárov.
Takáča čakajú v parlamente štyri vládne návrhy zákonov, majú priniesť zníženie byrokracie a väčšiu transparentnosť
„Zhodli sme sa, že európski farmári potrebujú menej byrokracie a viac stability, aby mohli plánovať, investovať a rozvíjať vidiek,“ uviedol minister Richard Takáč. Obaja ministri sa zhodli na spoločnom postupe pri rokovaniach o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike a rozpočte EÚ po roku 2027, pričom obe krajiny budú presadzovať, aby poľnohospodárstvo zostalo kľúčovou a samostatnou súčasťou európskeho rozpočtu.
Ochrana európskych produktov a potravín
Ministri zároveň zdôraznili potrebu chrániť európske produkty a tradičné potraviny pred nekalou konkurenciou a spoločne presadzovať politiky, ktoré posilnia konkurencieschopnosť a sebestačnosť európskeho agrosektora.
V sídle FAO sa minister Takáč stretol aj so zástupkyňou výkonnej riaditeľky Svetového potravinového programu (WFP) Raniou Dagash-Kamara. Cieľom bolo posilniť technickú spoluprácu Slovenska s FAO, podporiť projekty transformácie agropotravinových systémov a výmenu know-how v oblasti udržateľného hospodárenia s pôdou, vodou a biodiverzitou.
Ministerstvo pôdohospodárstva dosiahlo rekordné čerpanie eurofondov, ide o najvyššiu sumu za 20 rokov
Slovensko zároveň vyjadrilo podporu programom WFP zameraným na poskytovanie potravinovej pomoci v krízových regiónoch sveta. „Napriek rozpočtovým obmedzeniam chceme byť súčasťou riešení, nie problémov. Solidarita a zodpovednosť voči krajinám, ktoré čelia hladu, patria k našim hodnotám,“ doplnil minister.
Rokovania s predsedom Rady FAO
Slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokračoval v bilaterálnych rokovaniach s nezávislým predsedom Rady FAO Minom Rizkom. Rizk je prvým Egypťanom a najmladším človekom v histórii, ktorý túto prestížnu pozíciu zastáva. Ako nezávislý predseda je protiváhou generálneho riaditeľa FAO, zastupuje všetky členské krajiny a vedie zasadnutia Rady FAO ako nezávislá autorita od vlád i sekretariátu organizácie.
Minister Takáč sa v Ríme stretol aj s generálnym riaditeľom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) QU Dongyu. Stretnutie sa zameralo na rozšírenie spolupráce medzi Slovenskou republikou a FAO v oblastiach transformácie agropotravinových systémov, ochrany pôdy, vody, biodiverzity a potravinovej bezpečnosti.
Slovensko sa hlási k posolstvu pápeža Františka
Minister zdôraznil, že Slovensko chce naďalej spolupracovať s FAO na projektoch, ktoré spájajú tradičné hodnoty poľnohospodárstva s inováciami, digitalizáciou a zodpovedným prístupom k prírodným zdrojom. Zároveň ocenil silné posolstvá, ktoré počas osláv 80. výročia FAO zazneli od generálneho riaditeľa FAO a Svätého Otca:
„Boj proti hladu je morálnou povinnosťou ľudstva. Nie vojna a zbrojenie, ale pôdohospodárstvo – od semienka po potravinu – je to, čo živí svet a dáva ľuďom dôstojnosť. Európa by mala investovať viac do pôdy, nie do zbraní.“
Malanta nie je žiadny penzión, ale obyčajný podvod. SaS poukázala na nové zistenia - VIDEO
„Presne s týmto posolstvom sa Slovensko stotožňuje. Aj preto budem naďalej presadzovať, aby poľnohospodárstvo, potravinárstvo a rozvoj vidieka zostali v centre európskych priorít. Ak chceme mier a stabilitu, musíme posilniť to, čo ľudí spája – potraviny, pôdu a prácu, nie zbrane,“ konštatoval Takáč.