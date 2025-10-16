Vo vyšších horských polohách už panujú zimné podmienky, upozorňujú turistov záchranári

Vo vyšších polohách hôr už prevládajú zimné poveternostné podmienky s výskytom súvislej snehovej pokrývky a zľadovateným povrchom. A to aj napriek tomu, že v horách oficiálne panuje ešte letná sezóna. Upozorňuje na to turistov Horská záchranná služba (HZS).
Podľa horských záchranárov je pre bezpečný pohyb v horách za súčasných podmienok nutné byť vybavený mačkami. „V nižších polohách môžu stačiť retiazkové, vo vyšších polohách použitie retiazkových mačiek dôrazne neodporúčame,“ uviedli. Vo vysokohorskom teréne tiež odporúčajú aj cepín. Turisti by však podľa nich mali mať najmä skúsenosti s pohybom v takýchto podmienkach.
Sneh a hlavne ľadová vrstva spôsobujú ťažkosti najmä pri zostupe. „Myslite preto na to už pri vašej ceste na vrchol. To, že cesta je cieľ, sa možno stalo už akýmsi klišé. No práve s rešpektom a zodpovednosťou sa vedieť vrátiť, otočiť sa počas turistiky, vám môže zachrániť život,“ pripomenula HZS.